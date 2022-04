Homenatge a Pau Riba en el Teatre del Raval de Gandia

LaCasaCalba ha programat per a les 20 hores de demà divendres el concert coral «Trans/Riba», on més d’una vintena d’artistes pujaran a l’escenari del Teatre del Raval de Gandia per tal de fer un homenatge a l’artista català, Pau Riba, que va morir recentment.

Transgressor i iconoclasta, Riba era tot un referent de la cultura alternativa i una figura clau de l’underground al país. Va iniciar la seua carrera als anys 60 i era una de les veus més reconegudes de la música en català, amb una trentena de discos i una quinzena de llibres, entre ells, alguns poemaris. Era el cap de cartell de l’última edició del Festival Hostes que LaCasaCalba va organitzar entre gener i febrer. Anava a presentar una revisió del seu mític disc «Dioptria», 50 anys després de la seua publicació. Un concert on volia agrair el suport rebut per part de LaCasaCalba i molts altres amics i seguidors després de fer públic que patia un càncer. Al remat, el concert no es va poder celebrar. Passat un temps de la trista notícia, LaCasaCalba ha volgut mantenir el protagonisme que Riba anava a tindre a l’escenari i ho fa amb una actuació a la qual ha volgut sumar-se un nodrit grup de cantants, poetes i músics que recordaran i homenatjaran al polifacètic artista. Entre ells, estaran De Mortimers, tres dels seus fills, Enric Casasses, Moon Ribas, Carles Dénia, Héctor Arnau o la Orchestra Fireluche, entre molts altres noms d’ací i d’allà que han acompanyat a Pau durant els darrers trenta anys. Les entrades (quasi exhaurides) estan a la venda a la web www.teatreravalgandia.org o en taquilla.