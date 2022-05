Arriba al Teatre Serrano de Gandia el projecte «Encara hi ha algú al bosc», que consta de tres parts: una mostra fotogràfica, un documental que s’emetrà el pròxim dijous 26 a les 19 hores, i una obra de teatre que es representarà el pròxim divendres 27 a les 20 hores.

Les imatges, exposades a la façana del Serrano, estan acompanyades de textos en primera persona que relaten les vivències de les dones que van ser víctimes de violacions en la guerra de Bòsnia, així com la declaració d’este delicte com a crim de guerra per part de la justícia internacional.

A més, la mostra fa un homenatge a totes les dones que, per culpa d’esta estratègia de neteja ètnica, no van sobreviure o a les que, encara hui, ho viuen en silenci, amb llençols blancs.

El projecte, a càrrec de l’organització barcelonesa «Cultura i Conflicte», acabarà el pròxim diumenge 29 de maig, amb la retirada de les lones ubicades a l’entrada del teatre.