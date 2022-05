¿Una Safor de 24 pueblos?

El pasado 20 de febrero los habitantes de dos localidades de Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, ratificaron en referéndum iniciar un proceso de fusión que desembocará en 2027 en la constitución de un único municipio. Este histórico acuerdo fue bendecido por el presidente Sánchez, quien incluso se desplazó hasta allí para felicitar a sus impulsores, y ponerlo como modelo para otras zonas en situaciones similares. En España el 84% de sus 8.131 municipios tiene menos de 5.000 habitantes, los mismos que a principios del siglo XIX. Una cierta racionalización podría reducir el gasto en dotaciones duplicadas, y aumentar la participación en los ingresos del Estado, entre otras medidas beneficiosas.

En la Safor hay casos de municipios colindantes que podrían convertirse en uno. Son los que se describen aquí:Palma de Gandia y Ador; Beniarjó y Beniflà, Llocnou de Sant Jeroni y Almiserà; la conurbación de Bellreguard, Palmera y l’Alqueria de la Comtessa; Ròtova y Alfauir, y Benirredrà con Gandia. De esta forma la Safor pasaría de 31 municipios a 24. Lógicamente, los vecinos podrían tener la última palabra, a diferencia de lo que sucedió en 1965, cuando Beniopa y Benipeixcar fueron anexionadas a Gandia por decreto, en pleno franquismo.

Los municipios ya comparten muchos servicios más allá de sus límites. Por ejemplo, en Justicia. En la Safor-Valldigna hay dos partidos judiciales; el de Gandia, con 28 municipios, y el de Sueca, con 14 localidades, entre ellas los de la Valldigna, a excepción de Barx, que pertenece a Gandia.

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad divide el territorio en Departamentos de Salud, y el de Gandia, el 12, lo engloban 41 municipios, que son todos los de la Safor y parte de la Vall d’Albaida.

En el caso de la Archidiócesis de València, la Vicaría Episcopal VII comprende a la Safor, la Valldigna y la Marina. Aun así, hay sacerdotes que atienden a más de una parroquia. En seguridad, la Guardia Civil divide la comarca en diversas zonas para facilitar su trabajo.

Pero, a pesar de la proximidad geográfica, los actuales alcaldes, no ven claro eso de firmar un convenio de fusión. Actualmente, en Beniarjó gobierna el Partido Socialista y en Beniflà el PP.

Por su parte, la alcaldesa de Ador, Manela Faus, reconoce que comparten con Palma «muchos lazos afectivos y una historia común», por lo que, si algún día se abordara este asunto, «desde Gent d’Ador tendríamos total disponibilidad y respeto por las propuestas que vengan de la ciudadanía en uno u otro sentido». No sería necesaria una consulta popular, ya que bastaría la aprobación del Consejo de Ministros, previo acuerdo de los plenos, pero tanto Miñana como Faus sí apostarían por promoverla, como sucedió en las localidades extremeñas.

Preguntada por una fusión, la alcaldesa de Palma de Gandia, Mari Trini Miñana, no lo descartaría. «Por cuestiones familiares conozco bien el caso de Don Benito y Villanueva», comenta, y cree que la unión tendría efectos beneficiosos. Ahora bien, reconoce que no sería fácil de asumir, sobre todo para los nacidos en la localidad «o los que vienen de familias del pueblo de toda la vida». Pero la alcaldesa añade que hay «muchos matrimonios mixtos, y por tanto hijos de un progenitor de cada pueblo», así que sería cuestión de tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Almiserà, Maite Pedro, no contempla esta posibilidad. «Sería perjudicial, porque tendríamos menos recursos y personal para gestionar los mismos servicios». Además, «sólo se podría pedir subvenciones como un único ayuntamiento, y habría que escoger a dónde destinarlas, cubriendo más superficie».

Sin embargo, Àlvar Català, de Compromís, rechaza la propuesta, «entre otras razones por el sentimiento identitario, y porque entendemos que nuestro ayuntamiento es la administración que mejor representa y defiende los intereses del pueblo». No cree que implicaría una reducción de costes en prestación de servicios, «eso depende de quién esté al frente de la gestión municipal».

Los actuales alcaldes de l’Alqueria y de Bellreguard sí que serían partidarios de esta unión a tres bandas, pero no así el de Palmera. El de l’Alqueria, Voro Femenía, apoya convencido la idea, incluso sumando a Rafelcofer, «pero con la ayuda de las administraciones superiores, porque si no, sería imposible», reconoce. Femenía comenta que en los años sesenta del siglo pasado «ya se presentó un plano por parte del Gobierno central para unir Rafelcofer, l’Alqueria y Palmera».

Ròtova y Alfauir

Ròtova y Alfauir comparten colegio, aunque cada pueblo tiene su aulario; médico, pero con un consultorio en cada pueblo; y cura, que asiste a los feligreses en dos templos diferentes. También conocidos, familiares, y un entorno natural y cultural común. Pero, por ahora, los vecinos no se imaginan bajo una misma administración local, al menos según indican sus alcaldes, preguntados por esta probabilidad.

«Siempre hemos procurado compartir sinergias, unirnos en lo que pueda ser beneficioso, como la escuela o la depuradora, que gestionamos de forma mancomunada, pero creo que nos sentimos cómodos en los municipios actuales», apunta el alcalde de Ròtova, Jordi Puig.

«Los vecinos de Alfauir no lo entenderían, no sentimos esa necesidad, además, habría que preguntarse dónde estaría el ayuntamiento, porque, si atendemos a criterios históricos, Alfauir es más antiguo que Ròtova», señala el alcalde deAlfauir, Marcos García. Y añade que, en el aspecto económico, «Alfauir es un pueblo saneado, y por contra Ròtova es uno de los más endeudados por cápita, por tanto no creo que los vecinos estén dispuestos a asumir ese coste».