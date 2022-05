«Gracias a todos; lo volveremos a intentar»

El Angels Vision Units pel Bàsquet Gandia no ha consumado finalmente el ascenso a la LEB Plata. El equipo que dirige el técnico, Alejandro Mesa, ha hecho méritos más que suficientes, pero no ha tenido el acierto necesario en los momentos decisivos. Al final del último partido, los directivos, los aficionados, los familiares y hasta las autoridades políticas locales intentaron consolar a los jugadores. Algunos de ellos rompieron a llorar tras la decepción que supone el no haber consumado el principal objetivo de la campaña.

El entrenador, que seguirá en el club salvo sorpresa mayúscula, agradece a la directiva el hecho de haber organizado la fase final y a la afición su apoyo incondicional al tiempo que ensalza el trabajo de sus jugadores a los que «no les podemos reprochar absolutamente nada». Mesa asegura que está «encantado y muy a gusto» de entrenar en Gandia porque considera que «se confía en mi», por lo que continuará en el banquillo de Units pel Bàsquet. Por su parte, la presidenta de la entidad, Mónica Nogueroles, califica de 10 a la afición y al ayuntamiento «por el apoyo que nos han dado» y le pone un 12 al equipo «que lo ha dado todo». Nogueroles avisa que «vamos a estar pendientes de si algún club de los que ha subido renuncia a la plaza en LEB Plata porque la queremos nosotros» y si no «jugaremos en EBA e intentaremos volver a una fase de ascenso para optar de nuevo a subir de categoría». Al preguntarle sobre la continuidad del entrenador Alejandro Mesa en el primer equipo de UpB Gandia, la máxima dirigente responde que «que yo sepa, sí».