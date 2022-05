El Col·lectiu per la Pilota de la Safor pren forma

El Col·lectiu per la Pilota de la Safor ja és una realitat. La seua creació ha estat promoguda per aficionats d’Oliva i de Bellreguard que van considerar l’organització d’un grup o associació que tinguera com a objectiu el promocionar la pràctica de la pilota valenciana en l’àmbit comarcal, a nivell d’aficionats i de joves pilotaris, especialment en les modalitats de raspall al carrer, frontó, pilota grossa i trinquet.

Amb la finalitat de crear un grup de treball que portara a la pràctica les citades inquietuds, es va convocar una reunió a la qual assistirem aficionats d’Oliva, Bellreguard, Daimús, Gandia i Vilallonga. En esta es va acordar elaborar un manifest en el que es plasmaren els objectius i propostes d’acció.

A fi de recopilar les idees sobre les quals elaborar el manifest, posteriorment hi va haver una reunió de part del grup inicial. D’aquesta reunió va eixir el manifest que es va presentar a Bellreguard el 24 de juny de 2021 davant d’un grup d’aficionats de Bellreguard, Daimús, Gandia, la Font d’en Carròs, Miramar, Oliva, Potries, el Real de Gandia, Ròtova, Simat i Vilallonga. El citat manifest es va incloure en la pàgina de facebook denominada «Col·lectiu per la Pilota de la Safor», d’accés públic.

El Col·lectiu ha participat com a col·laborador o promotor en distintes activitats com ara exhibicions, trofeus i jornades de pilota grossa, frontó o raspall des de juny de l’any passat.

L’objectiu principal del Col·lectiu per la Pilota de la Safor és que la pilota estiga present a tots els pobles de la comarca en tots els àmbits; que la puguen practicar gent de totes les edats en diverses modalitats, també com a espectacle, especialment els dies de festa, en un context competitiu, per crear una xarxa entre tots els pobles que ajude a potenciar la cohesió de la comarca. Per això calen espais de joc, ja siga carrer, frontó, trinquet o zones verdes. Que siga un lloc de trobada per pensar la pilota, per emetre opinió en els diversos mitjans; confirmar la voluntat de col·laboració amb la Federació i la Fundació; també espai de crítica, però sempre amb una proposta i de control de les entitats responsables de la pilota; que estiga obert a tot el món com un consell comarcal consultiu de la pilota amb la possibilitat de comunicar amb altres comarques.

El Col·lectiu tindrà en compte els següents aspectes: necessitats de cada població enfront de grans i costosos complexos esportius; elaborar un protocol d’actuació en la construcció d’edificis destinats a la pilota valenciana; davant les diferents relacions entre ajuntaments i clubs de pilota valenciana, haurien de revisar-se i homogeneïtzar-se a fi d’evitar disfuncions en les possibilitats pràctiques del joc de pilota; els dirigents polítics i institucionals haurien de conscienciar-se que la pilota, a més d’un esport, té una gran component sociològica que haurien d’estimular; atés que la societat actual no permet la pràctica de pilota als carrers i espais públics com ocorria en èpoques passades, cal propiciar nous espais en els quals els xiquets puguen practicar la pilota i permetre que en els existents puguen practicar-la amb absoluta llibertat.

En l’àmbit de l’ensenyament hauria de reforçar-se la presència de professionals amb formació de pilota valenciana i que incentiven la seua práctica; existeix un dèficit de monitors de pilota valenciana, que en d’alguna manera impedeixen la creació de noves escoles de pilota; davant la forta competència en l’oferta de cursos de formació en diferents esports, hauria d’agilitar-se i potenciar-se l’oferta de pilota valenciana; si bé els mitjans audiovisuals han millorat referent a la qualitat de les seues retransmissions, aquestes haurien de potenciar-se amb més mitjans a fi d’equiparar-se amb altres retransmissions esportives.

Amb tot açò, ha quedat de manifest la necessitat de formalitzar i registrar una associació que permeta dur a terme els objectius exposats, així com els inclosos en el manifest de juny de 2021, per el que es convoca una nova reunió el diumenge 29 del present mes de maig a Guardamar de la Safor davant l’oferiment del regidor d’aquest Ajuntament.