L’IES Gregori Maians d’Oliva inaugura un espai en honor a Joan Fuster

L’Institut d’Educació Secundà-ria Gregori Maians d’Oliva ha inaugurat un nou espai d’aprenentatge per commemorar el centenari del naixement del conegut escriptor de Sueca, Joan Fuster.

Baix el lema «Nosaltres, en valencià», la mostra fa al·lusió a una de les seues obres més famoses i emblemàtiques, «Nosaltres, els valencians», i pretén fer promoció de l’ús de la llengua de la Comunitat.

L’acte d’inauguració, celebrat el passat dijous 12 de maig, va comptar a la participació de l’alumnat de primer de Batxillerat del centre, que s’encarregà de seleccionar i manuscriure alguns dels aforismes de l’autor a un tauler anomenat «Fusterianismes».

A més, l’ alumne Manu Pop, també al primer any de Batxillerat, va presentar l’esdeveniment acompanyat musicalment per Jaume Martínez, Pau Doménech i Àlex Salabert, estudiants de tercer d’ESO. Al finalitzar l’acte, els assistents van rebre punts de llibre i pins manufacturats per alumnat del centre.

Ana Morell, regidora d’Educació d’Oliva, agraix a l’institut l’esforç per «posar en valor» els referents que «han marcat un abans i un després en la societat valenciana», com és el cas de Fuster.