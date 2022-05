Gandia compra la Capella de l’Assumpció després de 15 anys de negociacions

L’Ajuntament de Gandia ha anunciat l’adquisició de l’edifici de la Capella de l’Assumpció, situat al carrer Confraria de l’Assumpció.

Després de quinze anys de gestió administrativa, demà dijous, 26 de maig, es firmaran les escriptures que faran efectiva la compra d’este espai que va servir com a sala de culte als ciutadans i lloc de reunió per a renovar periòdicament els càrrecs de la confraria, a partir del segle XVI.

«El llegat que deixem a les generacions posteriors és la cura i el respecte pel patrimoni», explica el vicealcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Alandete sobre este esdeveniment que fa de l’edifici una «propietat local» i permet a Gandia recuperar part de la seua història.

Actualment, l’espai es troba en un estat prou deteriorat, però la idea és reformar la Capella per complet a poc a poc, encara que, a causa de les seues condicions urbanístiques actuals s’haurà de fer alguna actuació d’emergència a curt termini.

«En un futur», comenta la regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural, Alícia Izquierdo, «voldríem que fora un edifici vinculat a la ciutat que donara a conéixer la seua història».

També, assegura Izquierdo, s’espera que es convertisca en un «punt de referència per als peregrins», perquè es troba en una cèntrica localització, entre el carrer Major i la plaça de l’Ajuntament, pel camí que porta a la Col·legiata.

Este bé local d’estil barroc tardà, format per l’edifici solar de la capella i un altre contigu, no té aparença d’església i, de fet, durant molts anys no ho va ser.

Als anys seixanta, per exemple, va servir com a magatzem de l’ONG Càritas Gandia i, més tard, fou venut a un empresari que fundà una botiga a les seues instal·lacions.

Després de dècades a l’ombra i passant desapercebut a la vista dels gandians, la ciutat recupera enguany un element patrimonial clau gràcies, en part, al document inicial estratègic que s’aprovà, per tal d’aconseguir la seua recuperació, en octubre de 2020, fet que ha obligat a una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana.