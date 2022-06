«Cuando vi que mi compañero iba a centrar pensé: esta es la mía»

«Sois el orgullo de la ciudad». Son palabras del alcalde de Gandia para felicitar al club de fútbol local por su histórico ascenso a categoría nacional.

José Manuel Prieto y toda la Corporación Municipal ofrecieron una recepción oficial en el ayuntamiento a jugadores, técnicos y directivos del CF Gandia el domingo, un día después del éxito deportivo conseguido tras la victoria ante el CD Buñol en la final de Quart de Poblet.

Fue un acto sencillo pero lleno de emoción en el que también intervinieron el presidente, Jesús Sendra, el capitán, Iván Malón, y el entrenador, Adrián Ferrandis. Tras las alabanzas, agradecimientos y fotografías de rigor, los futbolistas salieron al balcón del edificio consistorial a compartir su alegría con las doscientas personas que aguardaban en la plaza Major entre aficionados, futbolistas de la cantera y familiares de los protagonistas. Hubo parlamentos, cánticos y mucha satisfacción hasta que acabó la fiesta.

Uno de los grandes protagonistas de las celebraciones fue el juvenil Pere Marco Suñer, autor del gol que le da el ascenso al CF Gandia en la prórroga del encuentro del pasado sábado. El joven, de 18 años y natural de Gandia, entra por derecho propio en la historia de la entidad blanquiazul, sucediendo a otros futbolistas como Jesús Naveiro o Marcos Estruch, entre otros, autores de los goles de los dos últimos ascensos a tercera y segunda división B.

Pere atendió ayer a Levante-EMV para relatar su experiencia. Pensaba, cuenta el chaval, que «si el partido iba 0-0 o 1-0 en contra podía salir, pero que si marcábamos nosotros no porque el entrenador optaría por un cambio más defensivo. Entro en el campo en el minuto 98 y marcó en el 103, prácticamente en el primer y único balón que toqué. Cuando vi a mi compañero Gorxa que levantaba la cabeza y centrada al área pensé: esta es la mía. Giré la cabeza y me salió bien porque se coló por la escuadra».

Una vez marca ya no puede pensar en nada: «mis compañeros me acorralan, me tiran al suelo, me abrazan y lo mejor fue que metí el gol en la portería donde se encontraba nuestra afición».

Pere confiesa que «cuando estábamos en el banquillo, mi compañero Francesc me dijo que íbamos a marcar los dos y en esa portería. Al menos acertó conmigo».

Una vez el árbitro pita el final «fue la locura. A mi me gusta ser protagonista en el campo pero no fuera y cuando acabó la final me tocó hablar en la radio, en la televisión, fue pasar de la nada al todo en un instante. Estaba un poco impresionado, la verdad».

Además, añade Pere Marco, «que me comparen con Naveiro o Marcos me parece muy fuerte. Ellos son referentes y para mi es un orgullo y muy bonito».

Dice Pere que «mis familiares y gente más cercana me han dicho que disfrute de este momento porque la gente siempre se acordará de mi gol, pero que tenga los pies en el suelo y que este éxito no se me suba a la cabeza».

Pere jugaba a baloncesto de pequeño pero «como solo entrenábamos y no jugábamos partidos me aburría y decidí pasarme al fútbol en el CF Gandia».

Empezó a marcar goles siendo aún prebenjamin y le fichó el Levante UD, donde estuvo hasta cadete. Volvió a Gandia y ascendió a autonómica con el CF Base. Se marchó al Dénia porque no contaba para el juvenil gandiense, después llega la pandemia, se marcha al juvenil de nacional del San Marcelino y vuelve este curso al CF Gandia para guiar al juvenil a liga nacional con 31 goles en 30 partidos.

Con el primer equipo solo ha jugado 5 partidos, uno de titular. Su primer gol se lo marca al Racing Algemesí, el segundo a la UE Tavernes en el último minuto que supone la clasificación matemática para la promoción de ascenso, el tercero contra la UD Castellonense hace una semana y el cuarto es el del ascenso, «el más importante de mi vida, sin duda», comenta Pere. Está renovado un año y un segundo opcional y «es la primera vez que cobraré un sueldo. Ahora ya me siento futbolista».

Pere estudia un ciclo atletismo en el IES María Enríquez