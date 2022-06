Gandia consuma la mayor ampliación de su policía y reforzará las patrullas de barrio

El Ayuntamiento de Gandia consumó ayer el proceso de incorporación de 34 agentes de la Policía Local en la que está considerada como la mayor ampliación de la plantilla desde hace décadas.

La plaza Major acogió el acto de presentación de una parte de esos nuevos agentes, ceremonia que contó con la presencia del comisario de la Policía Nacional, el capitán de la Compañía de la Guardia Civil en Gandia, el jefe del parque de Bomberos de Gandia, concejales de la corporación municipal así como representantes de Protección Civil, Cruz Roja, la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia, la Federación de Fallas y asociaciones de empresarios y de comerciantes.

El comisario principal jefe de la Policía Local de Gandia, José Martínez Espasa, se dirigió a los agentes, a quienes dio la bienvenida. «Vuestra incorporación nos da fuerza e ilusión a todos. Gandia es una ciudad muy exigente, con mucho trabajo. A partir de ahora entraréis a las casas de la gente, participaréis en servicios peligrosos y podréis ver cómo vuestra vocación de servicio público se ve recompensada. Si al acabar vuestro turno no habéis ayudado a nadie o no habéis solucionado algún problema, no habrá valido para nada vuestro trabajo de ese día».

Espasa también agradeció a todos los departamentos implicados y a los mandos de la Policía Local el esfuerzo que han realizado para llegar a hacer efectivos estos nuevos ingresos.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad, Nacho Arnau, se dirigió a los presentes para señalar que estas incorporaciones suponen una renovación «que permitirá a Gandia seguir siendo una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana y afrontar con garantías una temporada estival que se prevé de récord». El edil añadió que estos nuevos agentes posibilitarán el incremento de la presencia policial en la calle con especial énfasis en las patrullas de barrio, además de reforzar las unidades y grupos estratégicos que así lo necesiten. «Ahora más que nunca nuestra ciudad necesita una nueva policía de proximidad, cercana, empática y que prevenga problemas de convivencia, que esté pendiente de situaciones cotidianas que afectan a la vida de sus vecinos», dijo el concejal, quien se refirió a la atención que todos deben poner en asuntos como la violencia de género, los delitos de odio, la salud mental y la prevención del suicidio, la soledad en la que viven muchas personas vulnerables o las nuevas formas de movilidad como aspectos que requieren de más recursos y formación destinados a garantizar todos los derechos y libertades.

Además, entre las 34 personas que se incorporan a la plantilla policial diez son mujeres, lo que contribuye a seguir equilibrando el cuerpo en el camino hacia la igualdad.

«Fomentaremos la seguridad y pondremos al servicio Policía Local todos los medios y recursos de los que disponemos como Ayuntamiento para facilitar vuestra labor. Apostamos por mejorar el trabajo que prestáis a los ciudadanos de Gandia cada día», concluyó el concejal Arnau.

El acto fue cerrado por el alcalde, José Manuel Prieto, quien destacó «la proximidad y la empatía con la ciudadanía, la humanidad, la capacidad de anticipación, de mediación y de defensa de la igualdad, la diversidad y la convivencia» como aspectos básicos del cuerpo policial municipal.

La primera autoridad local explicó que con estas incorporaciones la plantilla alcanza el número de 147 hombres y mujeres. Unos agentes que, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, «han logrado contener las actuaciones delictivas y situar a Gandia tres puntos por debajo de la media de la Comunitat Valenciana», dijo Prieto.

El alcalde considera que se trata de un cuerpo policial «bien dotado, con los recursos humanos y materiales adecuados» y que esos aspectos son primordiales «para que su trabajo sea efectivo».

Esta ampliación de la plantilla se realiza, además, justo cuando empieza el verano, un momento de gran actividad en una ciudad eminentemente turística que tiene que reforzar la presencia de efectivos de seguridad para atender a las decenas de miles de personas que acuden en este periodo a visitar sus playas y, como dijo el alcalde de la ciudad, para conseguir «compatibilizar el descanso y el tiempo de ocio y sitúe a Gandia como una de las capitales turísticas de referencia».

«No tolerar la arbitrariedad y hacer cumplir la norma es la mejor garantía para la equidad y la igualdad entre todos nuestros ciudadanos. De la convivencia dependen el orden, la justicia social y la igualdad. Sólo así podremos defender y preservar las leyes y normas que todos nos hemos dado y ser, además de segura, una ciudad respetuosa, acogedora, hospitalaria y amable», concluyó la primera autoridad local.

La primera ayuda ante cualquier emergencia

Por sus funciones, por la amplia dotación de la plantilla y porque así está organizado, la Policía Local de Gandia, como también ocurre en otros municipios, suele ser la primera en acudir a un lugar cuando se produce una emergencia. Ante una llamada al 112 requiriendo servicios policiales o de ayuda inmediata, el sistema de alerta de la Policía Local envía a las patrullas más próximas al lugar donde se requiere. Una vez allí se actúa de acuerdo con lo que ocurre y, si es necesario, se pide ayuda.