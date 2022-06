Marquesa Concerts de Gandia conclou demà amb Nacho Vegas

El cicle Marquesa Concerts de Gandia conclou demà, disssabte 25 de juny, amb l’actuació del cantautor Nacho Vegas. L’espectacle començarà a les 22.30 hores i serà al jardí de la Casa de la Cultura.

D’origen asturià, Vegas es mou entre el folk i el rock des de fa més de trenta anys, quan començà la seua carrera en grups com Eliminator Jr o Manta Ray.

A finals de la decada dels 90, i després de consolidarse com un dels referents al moviment alternatiu «Xixón Sound», començà un camí en solitari que donà com a resultat discs com «Actos inexplicables», «Resituación», «La zona sucia» o la seua última creació, «Mundos inmóviles derrumbándose», que es va publicar el passat gener. L’entrada per gaudir del concert costa 18 euros, 15 amb el carnet jove o de pensionista.