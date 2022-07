Tavernes de la Valldigna Cap de setmana d’ambient per l’Orgull 2022

Tavernes va tancar el cap de setmana passat la Festa de l’Orgull 2022 en una nit carregada d’ambient, on es van lliurar els Premis de la Diversitat i es celebraren els concerts de la Fuerza del Destino i IV Cuatro. La regidora de Diversitat, Lara Romero, l’edila de Cultura i Festes, Encar Mifsud, i el regidor de Joventut, Miquel Tur, van atorgar els guardons als guanyadors d’aquesta primera edició dels premis Diversitat a Yahel, Xavi Fonseca i Marites. Van ser dos dies d’espectacles organitzats per l’Ajuntament amb l’objectiu de reivindicar la igualtat, la diversitat i el respecte. Enguany s’ha apostat per visibilitzar les artistes drags locals i comarcals com son les valleres Nora la Cantaora i Ginebra Light. Tots els actes van tindre lloc a la zona Canal San Pablo. Dalt, una imatge de la foto final dels premiats i organitzadors de l’acte del Orgull i Diversitat 2022.