Un centenar de xiquets en el «Repte Lector» d’Oliva

Al voltant d’un centenar de xiquets, xiquetes i adolescents entre 6 i 16 anys ja s'han apuntat al «Repte Lector» d'Oliva aquest estiu. La Biblioteca Tamarit va presentar fa unes setmanes la setena edició del projecte, per la qual s'han prestat més de 400 llibres per a que els joves puguen aconseguir el repte. El regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Julio Llorca, ha afirmat que «aquest any ha tingut molt d'èxit de participació des de la primera setmana».

L'activitat consta de quatre reptes per als més menuts i joves. Per aconseguir el desafiament caldrà llegir sis llibres, i a més, el.laborar una ressenya d'un d'aquests. La ressenya podrà ser en forma de dibuix, resum, manualitat o vídeo. La 7a edició va començar el passat 27 de juny i estarà fins al 2 de setembre amb el principal propòsit de fomentar la lectura durant l'estiu amb llibres de gran qualitat i varietat que han triat les bibliotecàries. El Servei de Biblioteques d'Oliva va publicar el llibre Poemes per a un repte. Homenatge a Francisco Brines, que ha nascut de la passada edició i conta amb ressenyes de xiquets i xiquetes que van participar l'any passat. Enguany, participa l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) i els premis els lliuraran en EurACCOs. Les inscripcions es poden fer a la mateixa biblioteca Tamarit, mitjançant el correu bibliotecatamarit@gmail.com o al número 962 963 740.