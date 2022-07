«Sopar a la fresca» per a tancar el 150è aniversari del Carmelites

El col.legi Carmelites de Gandia ha programat una nit plena d’ambient i de records per a la cloenda del seu 150 aniversari. S’ha preparat un «Sopar Torrà a la Fresca», que tindrá lloc el próxim dissabte, 16 de juliol, front al mateix centre escolar. Es reuniran els alumnes actuals i els exalumnes, mestres actuals, jubilats, pares i mares junt amb amics i amigues del centre. Una nit per a recordar moments del col.legi, antigues anècdotes i per a reunir a la «família» del Carmelites.

Per al sopar hi hauran tres menús diferents, un per als xiquets, un altre per a adults i un tercer d’opció vegetariana. Així, els tiquets estaran disponibles per a comprar-los de dilluns a divendres de 9:00 a14:00 hores en el centre escolar, fins al 8 de juliol. Es preveu organitzar taules per cursos, i en acabar, hi haurà un concert del grup «Sin Comentarios». En les xarxes socials hi ha un enllaç per a la inscripció.