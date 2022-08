i trofeu de festes de xeraco de raspall

La lectura del llibre de festes repeteix cada any el ritual d’actes d’exaltació com una miscel·lania on es barregen tots els aspectes locals per bastir un retrat o registre d’activitats tradicionals i repetitives amb altres novedoses o actualitzades.

Entre les últimes trobem una notable refrència lligada a la nostra memòria secular: I Trofeu de Pilota Festes de Xeraco organitzat per l’Ajuntament. Mai havia faltat la partida com a símbol inqüestionable sòlid i ben arrelat a Xeraco amb un recordat Félix el Zurdo, un legendari esquerrà de principis del segle XX. Els clots i la pols dels carrers Gandia i del Forn acolliren durant molts anys renyides partides on s’aplegava un considerable nombre d’espectadors tots els diumenges amb tant d’interés que de vegades actuaven dues partides alhora alternant els quinzes. Dues nissagues, els Costa i els Boluda, aportaren nombrosos pilotaires durant generacions, però podem assegurar la generalització de la pilota al carrer per a la majoria d’homes per tradició o bé per absència d’alternatives esportives fins l’aparició del futbol al voltant dels anys seixanta. Pels anys noranta el joc es va traslladar al carrer Maians i Ciscar ja asfaltat a l’eixample nord. Enllaçant amb la tradicional rivalitat entre pobles, naix en 1984 un campionat de raspall al carrer amb el suport del diari Levante-EMV en les dues primeres edicions. En l’any de l’estrena la final es juga al carrer de Rafelbunyol, on l’equip de Xeraco, (Furia, Maik i Boluda), s’imposaren al de Llutxent (Daniel, Martí i Piga). Tot seguir Xeraco va copar el primer lloc en moltes edicions posteriors. Amb aquests antecedents la construcció d’un trinquet dins les instala·lacions del poliesportiu estava ben justificada i la seua inauguració en 1997 va suposar una fita molt valuosa. Cada dilluns s’anuncien partides amb els millors pilotaires, funciona l’escola de pilota, ara també femenina, i sobre tot el públic fidel, nombrós, local i foraster ompli l’escala d’incòmodes seients. Hem de recordar que el 31 de juliol de 2021 fa faltar Paco Cabanes Pastor, el Genovés. Un any després «el veiem fent el dau per davant i entrant a l’aire amb unes mans beneïdes, el sant més estimat de la nostra processó laica i descreguda», ha escrit Toni Mollà. En este I Trofeu Festes de Xeraco Gran Premi MasyMas els finalistes de hui son Moltó y Canari contra Badenes y Brisca en profesionals i Ramon i Ibiza & Boronat i Jose en promeses. La jornada comença a les 17 hores.