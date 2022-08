El CF Gandia aún no conoce la victoria

tercer partido y primer empate. El CF Gandia se está midiendo a rivales de superior categoría en pretemporada y todavía no conoce la victoria. At. Saguntino, CF la Nucia y el último, UD Alzira, han sido los adversarios. Tras las dos primeras derrotas el partido del viernes en el estadio Guillermo Olagüe se saldó con un empate sin goles. Los de Ferrandis juegan mañana en Paterna ante un preferente. Arriba, imagen del once titular del CF Gandia en su partido ante la UD Alzira de 2ª RFEF.