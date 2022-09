El Teatre del Raval activa la campanya escolar

El Teatre del Raval de Gandia activa, un any més, la campanya escolar, una de les grans apostes de la sala que, any rere any, acull a milers de xiquetes i xiquets de diferents centres educatius valencians. Enguany, esperonats per la bona resposta del curs passat malgrat que encara restaven algunes restriccions per la Covid, s’ha confeccionat una completa i diversa oferta amb una vintena de propostes.

Arts escèniques de diferents estils, música, xarrades, cinema, documentals i exposicions per a l’alumnat de tots els cicles, des d’Infantil fins a Batxillerat i cicles formatius, i al llarg de tot el calendari escolar, sota la premissa de difondre i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats a l’Agenda 2030. És marca de la casa la defensa de valors mediambientals i els drets humans i és per això que la programació s’emmarca sempre al voltant d’eixa temàtica, i aquest curs especialment. Amb els títols escollits es treballen aspectes com la comunicació entre societats (Pull&Play), l’assejament escolar (La bambolla de Júlia), la contaminació extrema (El nen i el món), les diferents capacitats o les barreres al món (Del otro lado). Així mateix, es tracten temes com l’art o la vida urbana, s’estimula la reflexió i el debat amb aproximacions a la filosofia i la literatura o es presenten estils de vida alternatius al consumisme desmesurat (Capità Fantàstic). A totes elles, se sumen les activitats complementàries organitzades pel Teatre com són la Gimcana pel Serpis, el Museu a Cel Obert (recorregut interpretatiu d’art urbà i muralisme) o la iniciativa Desfem l’oblit (itinerari pels edificis emblemàtics de la Segona República basat en els estudis de la historiadora Estela Pellicer Mestre). L’any passat, alumnat vingut de poblacions de sis comarques va passar pel pati de butaques del Raval i esta temporada s’espera engrescar nous centres. «Comencem molt il·lusionades i amb molta força el curs escolar. L’any passat quasi vam tornar a xifres d’assistència prepandèmia i això demostra que la gent, les escoles i els instituts, té ganes de cultura i que són conscients que és part indispensable del procés educatiu. Ja estem fent reserves i estem segures que superarem les visites», explica Isabel Cogollos, gerent del Teatre. La campanya començarà en octubre però ja estan obertes les inscripcions. Més informació: teatreravalgandia.org ; anemalraval.org