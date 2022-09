En el mundo del fútbol hay una máxima: el que perdona al final lo termina pagando, y, una vez más, se cumple. El CF Gandia sumó el pasado fin de semana una nueva derrota tras perder el en su visita a Alboraia, donde cayó derrotado por 1-0 en el partido que le enfrentó al Patacona CF, en el partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el grupo sexto de la Tercera RFEF.

El conjunto blanquiazul mereció mejor suerte que la derrota. Dominó el juego, puso las ocasiones y solo le faltó la definición en los metros finales. Por el contrario, su rival solo dispuso de una clara ocasió, que finalizó en gol. Un potente tiro desde la frontal de Diego Climent en el minuto 76 de partido, condenó a los gandienses a sumar su segunda derrota de la temporada.

Tras el partido, el técnico del CF Gandia manifestaba que "da mucha rabia, nos hemos adaptado muy bien al partido, nos habíamos adaptado muy bien al terreno de juego, siendo merecedores de habernos llevado la primera parte, hemos sido muy superiores. En la segunda, ellos achacan un poco más pero lo teníamos controlado, hemos tenido ocasiones más que suficientes para ganar el partido y ellos nos hacen el gol de la liga", indicaba. "Lamentablemente esto es fútbol, cuando cojamos la dinámica buena, que la cogeremos, estos goles no nos lo marcaran y a seguir trabajando", proseguía el técnico, quien reconocía que "nos ha faltado un poco más de profundidad que es la que habíamos encontrado en la primera parte, pero es entendible, el otro equipo también juega, nos ha tapado las líneas de correr, las líneas de profundidad, no las hemos encontrado como antes y lo vuelvo a repetir, no hay ningún pero al equipo, hemos sido claramente superiores al rival, hemos sido un equipo muy poderoso en el campo que nos hemos encontrado y es una lástima, porque ves el resultado del 1 a 0, piensas que no se han hecho las cosas bien y es al contrario, incluso hemos hecho más cosas que la semana anterior para ganar".

Ahora el CF Gandia disputará dos partidos de manera consecutiva en el estadio Guillermo Olagüe. El próximo fin de semana recibe la visita del filial del Levante UD y posteriormente llegará el Atzaneta UE, dos rivales complicados para el conjunto blanquiazul.