Gandia se suma al projecte europeu "Women’s Legacy" i és un dels quatre ajuntaments de la Comunitat Valenciana, junt al de Picassent, València, Monserrat a fer-ho. Així hi han anunciat la regidora d’Educació, Carmen Fuster, acompanyada pel Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Rubén Trenzano.

Els dies 3 i 4 de març es presentarà a la Casa de la Marquesa aquest projecte amb unes jornades de formació que organitza el Servei de Formació del Professorat a través del Cefire de Gandia. Es realitzaran diverses ponències per abordar la finalitat, metodologia i els recursos del projecte per poder traslladar a les aules una cultura universal i inclusiva.

A més, també es parlarà de com desenvolupar el treball a l’aula en les diferents matèries o mòduls formatius, com plantejar la inserció de les figures femenines en el currículum de cada matèria o mòdul professional, com portar endavant les activitats a realitzar a l’aula amb tots els recursos elaborats a l’aula i amb la valoració d’aquestes activitats per part del professorat.

«Aquest dia presentarem l’adhesió al projecte de l’Ajuntament de Gandia, que treballa a través de tots els departaments la igualtat efectiva entre homes i dones, perquè ens preocupa i volem que siga una prioritat fins que adquirisca una normalitat», ha expressat Fuster.

Per la seua part, Trenzano ha començat agraint l’oferiment de Gandia per a formar part del projecte i ha explicat quina és la principal raó d’aquest programa. «A la Conselleria d’Educació vam arribar a la conclusió de que ens mancaven referències femenines a tots els àmbits i mai s’havien activat polítiques educatives responsables per tal de posar el valor de la dona al centre», ha manifestat el director general de Política Lingüística.

Aquest projecte busca visibilitzar les dones i dir a les futures generacions que són font de tots els sabers, culturals, socials i educatius. «A Gandia, per exemple, tothom coneix els Borja, però també coneix a les Borja», ha discernit Trenzano.

Nou socis estratègics de quatre països (Lituània, Itàlia, Escòcia i Espanya) formen part d’aquest programa que treballen colze a colze per tal de presentar cinc productes. «Un d’ells serà un banc de recursos al que els docents podran acudir per a consultar i preparar el seu currículum dotant-lo d’aquesta visió femenina», ha assenyalat.

Un altre dels productes serà la presentació de tres catàlegs fonamentals: un musical, un literari i un artístic per posar en valor a les dones. «I un dels elements més importants és la formació continuada als nostres docents». Hi ha un curs de 30 hores per formar a tot el professorat que és part dels socis estratègics.

Actualment els currículums educatius només tenen un 7,6% de presència de dones. O el que és el mateix, quasi el 93% amb noms i cognoms als llibres de text són homes. «Per això, 94 centres d’educació secundària, 11 conservatoris, 24 universitats i quatre ajuntaments que estan treballant en aquest projecte», ha conclòs Trenzano.

Finalment, Trenzano ha agraït la participació i lideratge de la professora Ana López Navajas, «encarregada de coordinar aquest projecte i que amb la seua tradició i treball ha portat tot el valor i coneixement per tal de que siga un projecte referent a la Unió Europea».