La zona del final del paseo Germanías situada en el sector Beniopa-Passeig, concretamente en la plaza Roís de Corella, contará con una nueva instalación deportiva, un skatepark bowl, una infraestructura parecida a una piscina con rampas construidas expresamente para patinar, ya sea con patines, skate, scooters o BMX.

Así lo ha anunciado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien ha estado acompañado de la concejala de Gestión del Territorio, Patrimonio Cultural, Agricultura y Medio Ambiente, Alícia Izquierdo; Juan Montagud ingeniero del proyecto en representación de la empresa Noray Ingeniería y Medio Ambiente y Estudio de arquitectura Moratal Palomino y con Abel Segura, diseñador y usuario de pistas de skatepark.

La actuación cuenta con un presupuesto de 989.669,09€ y tiene un plazo de ejecución de 4 meses desde el inicio de las obras. Tal y como se ha explicado, esta actuación está a la espera de la concesión de una ayuda de los Fondos Next Generation destinada a la puesta en marcha de entornos saludables y que puede alcanzar los 700.000 €.

El alcalde ha destacado que con esta intervención se pasa de una fuente rota a un espacio aprovechable y disfrutable al tiempo que se da una oferta de ocio para los jóvenes. "Estamos transformando los parques en espacios para ser vividos y con esta actuación dispondremos un espacio para los jóvenes y para los que no lo son tanto. Damos una nueva opción de ocio y en esta línea, podemos también anunciar que en breve tendremos en marcha el concurso de ideas para la remodelación integral del parque Ausiàs March".

Adecuación urbana y paisajística

En la plaza se intervendrá con una adecuación urbana y paisajística del entorno que mejorará su atractivo y permitirá una mayor afluencia de usuarios. Se renovará la pasarela que existe actualmente, se rediseñará la zona central de la plaza, se formarán caminos y senderos de acceso a las diferentes áreas. Se ejecutará una nueva zona de juegos infantiles inclusivos, un circuito biosaludable para ejercicios físicos y de mantenimiento en la zona de jardín del lado Oeste de la plaza, pistas de petanca, y se colocará mobiliario urbano nuevo.

El skatepark se ubicará sobre las instalaciones en desuso de la fuente. Con este proyecto se ha buscado reutilizar en gran medida las instalaciones existentes y siempre compartiendo las actuaciones a realizar con los usuarios. El proyecto quedará definido en dos zonas, una en el vaso superior para un nivel de dificultad menor, y otra en un segundo vaso de mayor dimensión para patinadores más expertos. Habrá también un tramo de transición y puntos de patinaje de iniciación, recorridos orgánicos y otras rampas menos exigentes.

Para la nueva instalación del juego singular se ha elegido el castillo de la aventura, un fuerte medieval al estilo de los barcos que hay instalados en la arena de la playa.

Se instalarán cámaras Smart City con tecnología "On the edge". El sistema realiza el recuento de las personas presentes en el sitio, no graba las imágenes, sólo monitoriza datos que serán integrados en la plataforma Smart City del Ayuntamiento.

Respuesta a muchas reflexiones

Por su parte, Alícia Izquierdo ha incidido en que "este proyecto da respuesta a muchas reflexiones y peticiones que teníamos y lo hacemos en una zona donde, en esta ultima legislatura, se está convirtiendo en un polo de crecimiento de la ciudad" y añadía que de esta manera también se cumple alguna de las peticiones del Consell de la Infancia.

Otros aspectos que ha destacado la edil es que Beniopa gana una gran plaza de juegos donde la sostenibilidad estará presente porque la intención es que los materiales que se utilicen tanto para el juego infantil como el mobiliario urbano sean ecológicos o procedentes de materiales reciclados.

Sobre la zona de juegos infantiles, Izquierdo ha afirmado que será la más grande de la ciudad, ya que ocupará una superficie de 200 metros cuadrados y podrá albergar hasta 90 niños al mismo tiempo.

Apuesta de Gandia

Abel Segura ha calificado el proyecto como muy interesante. "Como diseñador de este tipo de espacios no se te ofrecen muchas oportunidades como ésta. El skate es un deporte que todavía no cuenta con mucha inversión y en Gandia se está apostando por este tipo de infraestructuras que darán servicio a usuarios de todos los niveles. Es una instalación con una envergadura bastante grande y cumple muchos requisitos que no se habían contemplado en otras instalaciones de otros municipios. estamos muy satisfechos con cómo va a quedar".

Finalmente, Juan Montagud ha querido destacar que la zona contará con iluminación para que la instalación pueda ser utilizada también durante los meses con menos luz solar como los de invierno. "Será un entorno seguro para todos donde habrá un uso intergeneracional y donde ya hemos pensado y reservado espacios para generar en un futuro zonas de parkour o calistenia. Creemos y pensamos que será una actuación muy interesante que dará servicio y dinamizará una zona que estaba en desuso”.