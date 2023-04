Continua a Gandia la tercera edició de la Plaça del Llibre, que es va inaugurar dijous passat, amb una jornada intensa marcada per les visites escolars. Acudiren més de 400 xiquetes de dos centres (Borja-Jesuïtes i Mares Escolàpies) amb major participació respecte l’edició passada. La vesprada de la primera jornada va comptar amb diverses tertúlies literàries, com la conversa filosòfica –amb Fernando Jiménez i el Club de Lectura amb Xavier Mas Craviotto–, les jornades del Cefire, l’acte inaugural i el concert de Jazz oferit per Carlos Gonzálbez Trio a la Casa de la Cultura.

Este esdeveniment pertany ja a la ciutat de Gandia, com va remarcar a la inauguració de l’esdeveniment Rafael Domínguez, director de Plaça del Llibre. “Un espai on el llibre és el gran protagonista i on rendim homenatge a totes les nostres autores i autors amb una gran festa al carrer”, va recordar el director.

Teresa Pascual, poeta gandiana i vicepresidenta de l’AELC, va afegir que, a través de les Places “és com es fa política de carrer: traent els llibres al carrer i escrivint”. Per la seua banda, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat, Rubén Trenzano, va afegir que estes Places “són necessàries perquè les utilitzem per fer un homenatge a la nostra llengua, i necessitem de més Places encara”.

Quin dia a la 3a Plaça del Llibre de #Gandia! 💜



☝️Demà celebrem per avançat #DiaInternacionaldelLlibreInfantiliJuvenil amb nombroses activitats per als més menuts i els més joves. Incloent-hi l'emissió del podcast literari @ComictecaPod 🎙️



Vos esperem!https://t.co/rMhae6uoKF pic.twitter.com/nc12VDn4qB — Plaça del Llibre (@placadelllibre) 31 de marzo de 2023

Amb el lema "Arrels i territori", la Plaça del Llibre de Gandia continua el seu camí arreu tot el territori, una cita que, segons esperen els organitzadors i ciutadans, es mantinga fixa en el calendari de la ciutat. “La primera Plaça del Llibre sense ser capital de província”, va recordar l’alcalde, José Manuel Prieto, per a demostrar que Gandia és bressol de la literatura valenciana. "Una ciutat que llig és una ciutat més forta. I ací es llig molt gràcies al teixit que creen les biblioteques municipals”, va afegir Prieto.

Esta és una acció de foment de la literatura autòctona amb una exposició de 1.800 títols en llengua catalana i 35 activitats de diferent tipologia on poder gaudir de l'imaginari col·lectiu amb autors de tot el domini lingüístic. El gran aparador en llengua, oferit per les llibreries locals Ambra Llibres, Gavina Llibres i Llibreria Ferrer, estarà obert en horari d’11 h a 14 h i de 17 h a 21 h, a l’hora que hi tindran lloc les múltiples activitats arrelades al llibre i el territori.