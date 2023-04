Más que los elogios cruzados y de transmitir una y otra vez aquella idea cierta de que los gandienses se sienten orgullosos de su ciudad, lo que más ha llamado la atención esta tarde en el escenario del Teatre Serrano eran las cuatro sillas en las que se sentaron cuatro alcaldes y una ministra. Y los cuatro, porque no eran cinco, para aclamar, a veces sin límite, a José Manuel Prieto en calidad de candidato a la reelección a la alcaldía en la capital de la Safor.

Con Prieto, y ante un teatro abarrotado, se han reunido sus antecesores Diana Morant, que ahora dirige Ciencia e Innovación en el Gobierno de España, José Manuel Orengo y Pepa Frau. Políticamente hablando la suma de esos personajes da infinitos resultados, pero uno de ellos es que a sus espaldas se sustentan nada menos que 28 años de gestión en el Ayuntamiento de Gandia.

La presentación del alcalde y candidato del PSPV-PSOE ha generado una enorme cola a las puertas del Serrano. Tanto que, llenas sus 660 butacas y los pasillos, se han tenido que colocar sillas y una pantalla para ver el acto en el paseo de les Germanies. En total, casi mil personas a quienes el protagonista de la noche ha agradecido su asistencia.

La otra sensación que ha flotado en este coqueto coliseo es la del triunfo. Prieto, Morant, Orengo y Frau no han protagonizado un mitin al uso, sino esa más moderna escena de compartir una tertulia que busca acercarse al ciudadano y en la que, esta tarde, han logrado trasladar la complicidad que no siempre se encuentra en los actos electorales. Quien no ha reprimido ese optimismo ha sido Orengo. El alcalde que se ha definido como «de transición entre dos grandes alcaldesas», se ha dirigido al candidato con una expresión que parece salida del alma: «Creo que vas a conseguir lo que ninguno de nosotros logró. Que Gandia explote apoyando a José Manuel Prieto». Se refería, obviamente, a la posibilidad de la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo. Prieto, receptor del mensaje, ha reiterado esa convicción de llegar al concejal número 13. «Creo que esta vez lo vamos a conseguir», ha dicho entre el aplauso del público.

La «etapa negra» del PP

Por ese «escenario de lujo», como lo ha definido el candidato socialista, han desfilado, sin estar, otros dos alcaldes de Gandia. Uno, el socialista Salvador Moragues, ya fallecido, ha sido recordado por su sucesora, Pepa Frau, y no solo ha despertado el aplauso, sino que también se ha escuchado el susurro, «un gran alcalde», expresado por Orengo.

El otro ha surgido de boca de Diana Morant, que en varias ocasiones se ha referido a la «etapa negra» del popular Arturo Torró. Tras recordar que todavía se espera la sentencia por el ‘Caso Tele7’, la ministra ha dicho que en aquellos cuatro años de gestión «Gandia estuvo enferma porque quien estaba al frente de la ciudad no la amaba». Morant ha confesado que fue justamente en esa legislatura, la de 2011 a 2015, cuando forjó con Prieto una complicidad que después les llevó, a una y al otro, a alcanzar el despacho de la Alcaldía.

Cerrada la tertulia a cuatro, en el escenario se ha quedado solo Prieto y, en un breve colofón, ha adoptado un tono solo un poco más mitinero. «Tengo pasión por Gandia y el nuestro es un proyecto para toda la ciudad». Y ha concluido: «aquí somos muchos, pero necesitamos a muchos más, necesito otros cuatro años para continuar este camino de convivencia y de políticas que sirvan para desarrollar proyectos de vida».

Un lema electoral entre los acordes de Manuel Carrasco

El acto de esta tarde en el Serrano ha servido para revelar el lema de la campaña de José Manuel Prieto. «Sempre Gandia» es la frase que comenzará verse y a escucharse a partir de ahora. La presentación del alcalde y candidato a la reelección por el PSPV-PSOE también ha tenido banda sonora propia, y ahí ha optado por los acordes de la canción «Hay que vivir el momento», de Manuel Carrasco.