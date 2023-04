Celebrada per tercer any consecutiu a la plaça Rei Jaume I de Gandia del 30 de març al 2 d’abril, la Plaça del Llibre de Gandia ha comptat amb 35 activitats literàries, l’aportació de 16 editorials al programa i 1.800 títols de diferents matèries i tipologies a la venda en un espai gestionat per tres llibreries de la localitat (Ambra Llibres, Gavina Llibres i Llibreria Ferrer).

La ciutat de Gandia demostra un any més el seu múscul literari, posicionant-se com una ciutat "puntera en matèria de literatura i en l’interés per la mateixa", tal com va afirmar l'alcalde, José Manuel Prieto.

Així es mostren de satisfetes des de l’IMAB: "Gandia es consolida com allò que vol i allò que és: capital de les lletres valencianes", afirma Liduvina Gil, regidora de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB).

Al capdavall, la vàlua que li atorguen els ciutadans de Gandia a la literatura en valencià es fa notar aquesta setmana, rebent més de 4.000 assistents o adquirint algun llibre dels més d’un miler d’exemplars venuts.

Entre aquestes compres destaca un títol ben arrelat al territori. A un tir de pedra. Les més belles sendes de la Safor, de David Gomar, Òscar Martí, Vicent Cervera i Xavier Cervera (Edicions del Bullent), ha estat l’obra més exitosa de l’edició d’enguany. I és que aquest compendi de senders de la Safor, estudiades amb profunditat, és un manual de referència que ens fa estimar el nostre paisatge, la nostra natura i el nostre llegat. La presentació d’aquest llibre va omplir la plaça diumenge al matí, convertint la llibreria formada per Gavina Llibres, Ambra Llibres i Llibreria Ferrer en un catalitzador de venda literària.

El segueix al rànquing de vendes el Premi Proa de Novel·la 2022, Mater, de Martí Domínguez (Edicions Proa). La presentació d’aquest títol el divendres de vesprada també fou molt concorreguda, traduint-se en èxit de vendes.

En tercer lloc tenim Els inútils, d’Andreu Sevilla (Llibres de la Drassana). Tots tres llibres, han estat inclosos en la programació de la 3a Plaça del Llibre de Gandia, amb les seues respectives presentacions o converses literàries, la qual cosa demostra un cop més l’agent dinamitzador que suposa la creació d’activitats al voltant del foment lector per part de la Plaça del Llibre, amb la posterior compra directa d’aquestes lectures col·lectives a l’espai urbà.

Ocupen els següents llocs Les dones Borja. Històries de poder i protagonisme ocult, de Verònica Zaragoza (Edicions 3i4); i De la colla a la guenga. Memòries, xarxes i estratègies de l'emigració valenciana als Estats Units d'Amèrica durant el primer terç del segle XX, de Mª José García (Institució Alfons el Magnànim).

I és que, tal com va sentenciar a la inauguració d’aquest festival Jesús Figuerola, director de la Fundació FULL, "la nostra llengua està més viva que mai i les nostres editorials produeixen més i amb més qualitat que en cap altre temps".

Activitats

Si bé es mira, la programació d’enguany ha estat extensa i diversa amb 35 activitats dirigides tant al públic infantil i juvenil com a l’adult en diferents formats i gèneres: presentacions de narrativa, assaig i LIJ, recitals de poesia, performances, clubs de lectura i concerts.

A més a més, enguany s’ha celebrat el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil amb nombroses activitats per a tota la família. Així doncs “Gandia ha demostrat ser una ciutat arrelada al territori, a la llengua, bressol de la nostra literatura i que ha fet ja seua la Plaça del Llibre”, ha sentenciat també orgullós Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre.

La satisfacció per part dels llibreters també s’ha de destacar ja que, amb un desplegament de més de 1.800 títols, s’ha demostrat que la literatura en valencià té diversitat i qualitat. De totes aquestes destaca la literatura infantil i juvenil ha suposat la matèria guanyadora en vendes.

Així, la Plaça suposa un punt de trobada de tot el sector del llibre. Autores i autors, editorials, llibreries, biblioteques lectores i lectors… Els visitants de la Plaça han pogut descobrir títols nous per a les seues prestatgeries a una llibreria gestionada de manera col·laborativa per les llibreries més actives de la localitat, i gaudir d’una eclèctica programació que ha estat creada col·lectivament, però amb un paper molt important per part de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), molt actiu en l’organització del festival.

Organització

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de l’Ajuntament de Gandia (IMAB), l’Ajuntament de Gandia, Saforíssims Societat Literària, la Universitat Politècnica de València (UPV), el CEFIRE de Gandia, AVL i les Corts Valencianes. Aquest projecte compta amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.