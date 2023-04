La platja de Xeraco acull del 28 d'abril a l'1 de maig la segona edició de la Fiescrem (Fira de l'Esmorzar i el Cremaet). El més destacat de la Fira és el concurs de cremaet, normalment fet de café i ron, una beguda típica de la localitat que es pren després de l'esmorzar.

Aquest divendres, 28 d'abril, tindrà lloc la jornada inaugural amb el certamen, que comptarà amb la participació de diferents professionals provinents de tota la Comunitat Valenciana.

Per segon any consecutiu i amb el suport de l'Ajuntament de Xeraco, els xics de La Ruta dels Esmorzars s'han encarregat de fer la preselecció dels participants.

En la categoría de cremaets tradicionals i des d'Almassora, a Castelló, el Restaurant Florida; des de València capital i per segon any consecutiu participa el Bar Marvi; de la comarca de la Safor-Valldigna participen enguany dos locals reconeguts pels amants de l'esmorzar: el primer és el Restaurant Ca Saoret de Tavernes de la Valldigna, guardonat també amb el cacau d'or l'any 2021. El segon es troba a Barx i és el Bar Núria, un lloc de tota la vida, especialitzat en brases, que només obri els caps de setmana i dies festius, normalment freqüentat per moters i ciclistes. I per acabar de tancar aquesta modalitat, enguany participa un representant de la província d'Alacant, en concret de la zona de la Marina Alta, el Bar Llàcer de Dénia.

Els participants de la modalitat de cremaet creatiu enguany són: Druida Bar & Drinks situat a Onda (Castelló); Catadau está present amb el Mesó de Pep; des d'Algemesí i per segon any consecutiu participa La Mesedora, i per tancar els participants, des de Llombai el Tabick Lounge.

La competició tindrà lloc a les 10 hores en la Plaça del Quarter a la Platja de Xeraco.

Programació extensa

El concurs, eix principal de la Fira amb el posterior lliurament de premis, donarà pas a una programació d'activitats extensa i diversa que inclou màgia i la inauguració d'una exposició de pintura per a aquest divendres, música en directe, showcooking (degustació del cremaet), teatre de carrer i més música en concert en la jornada de dissabte, una matinal motera, tallers, verbena i un espectacle de foc el diumenge, i una exposició de cotxes clàssics o la trobada de batucades el dilluns festiu, primer de maig.

Es pot consultar tota la programació amb horaris concrets del II Fiescrem a les xarxes socials o la web de l'Ajuntament de Xeraco.

L'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha explicat que "hem avançat les dates del Fiescrem respecte l'any passat per obrir la temporada turística aprofitant el pont del primer de maig. Els quatre dies d'activitats són com unes festes pera veïns i visitants, que es concentraran en la zona del antic quarter de carabiners", destacant que la gent de totes les edats podrà disfrutar de una fira d'atraccions, jocs, un mercaet o demostracions gastronòmiques, d'entre altres activitats".

Mascarell ha recordar que "l'any passat va guanyar Raúl Huet, del bar del poliesportiu de Simat de la Valldigna, que a més és Cacau d'Or, i enguany protagonizará una masterclass a més d'una exhibició de com es fa un cremaet".

L'alcalde espera que "tots els que vinguen a Fiescrem puguen pasar-ho d'alló més bé perquè estic segur que la meteorologia també ens acompanyarà".