"Ahora sí, amiga". Son solo tres palabras pero es uno de los instantes que más recuerda. Se las dijo una de sus mejores amigas, de nombre Lara Romero y, desde hace unos pocos días, alcaldesa del municipio. A quien se las pronunció fue a Gemma Altur Alonso minutos después de, por exigencias de su cargo, llamarla por teléfono para anunciarle que había sido elegida como la nueva Fallera Mayor de Tavernes de la Valldigna para 2024. Ambas están muy unidas desde hace tiempo y los astros se han alineado para que, con pocos días de diferencia, vivan cada una su sueño.

"Cuando llegó al casal, me miró a los ojos, me abrazó y me dijo esas palabras. Ambas nos emocionamos mucho", cuenta la nueva máxima representante de las Fallas de Tavernes. Altur, en ese momento, estaba rodeada de familia, amigos y amigas y mucha gente de su comisión que no quiso perderse el momento. Todo el mundo sabía que había presentado su candidatura, que tenía muchas opciones y, aunque podía pasar que no fuera la elegida, quisieron estar a su lado. "Mi idea era esperar en casa, con mi familia y algunos amigos más cercanos. Pero pronto fue sumándose más gente que quería estar conmigo, así que decidimos ir al casal de la comisión".

Allí recibió la llamada. Para mantener el misterio fue con número oculto para que no le apareciera en pantalla el número de su amiga Lara Romero. "Yo no escuchaba nada de lo que me decían, simplemente daba las gracias", cuenta. La anécdota fue, eso sí, que "la llamada se cortó".

Gemma no es, ni mucho menos, una desconocida en el mundo de las fallas. Pertenece de toda la vida a la comisión Portal de Valldigna. Tiene 40 años, es maestra de profesión y ser Fallera Mayor de Tavernes era lo único que aún no figuraba en su currículum. Su amor por la fiesta le viene de sus padres. Fue Fallera Mayor Infantil en 1995 y Fallera Mayor en 2014 en su comisión, también regina, tanto mayor como infantil.

Desde muy joven ha ocupado diferentes cargos, entre ellos haciéndose cargo del exitoso "llibret" que esta entidad elabora habitualmente pero también se ha encargado de la delegación infantil o de cabalgata, entre otras. En los últimos años ha sido presidenta de Lletres Falleres, entidad que aglutina los premios que organizan las Fallas de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y fue una de las precursoras de premio Portal a la mejor poesía lírica.

Tras un año sin máxima representante, Altur es la encargada de recuperar esa figura en el municipio. "Estoy muy contenta, fue todo super emocionante. Estar rodeada de la gente, las miraas, que te dieran ánimos, fue brutal". Eso sí, reconoce que tuvo momentos de "bajón" cuando pensaba que, tras reunirse todos allí "podría no haber sido yo", cuenta.

En ese sentido cuenta que asumir ese cargo "era algo que llevaba mucho tiempo rumiando", aunque sabía que cumplir ese sueño podía demorarse porque "hay seis fallas y muchas mujeres que quieren tienen ganas de ser". Sin embargo, "estaba convencida de que este año debía dar el paso" porque además se cumplen diez años desde que ostentó el cargo en su comisión.

Pero sí, fue ella, y ahora afronta un cargo que considera "necesario", porque "no solo sirve para representar a las Fallas de Tavernes, sino que es un punto de unión de las fallas, de toda la gente que las forma, trabajar todos juntos y en la misma línea y unificar muchos aspectos".

Todo el mundo de las Fallas de Tavernes conoce a Gemma, ya que es raro no verla en cualquiera de los actos que se organizan a lo largo del año. Por eso va a ser un ejercicio en el que se va a sentir cómoda allá donde vaya. "Lo que más me gusta de Tavernes es que a todas las fallas a las que voy me abren las puertas, de hecho, estoy muy agradecida y contenta a todas las comisiones por las muestras de cariño que estoy recibiendo, que son muy grandes".

Si por algo destaca la nueva Fallera Mayor es por tener amigos y amigas en todas las comisiones del municipio, por lo que no le va a costar nada sentirse arropada y, además, se suma al grupo de las seis falleras mayores e infantiles y presidentes de las fallas de Tavernes, los cuales ya estuvieron a su lado el día en que fue elegida.