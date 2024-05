Tavernes prepara una estricta norma para quien quiera celebrar "bous"

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna no quiere más líos con los «bous». Por ese motivo ha iniciado los trámites para la redacción de una nueva ordenanza que regule de forma clara y estricta la celebración de estos festejos.

En los últimos años el consistorio se ha mostrado radicalmente en contra de dar licencia para permitir la actividad taurina durante las fiestas patronales de septiembre por considerar que supone un maltrato animal. De hecho, el anterior alcalde, Sergi González, dejó claro que no iba a conceder licencia de actividad.

Desde el actual Gobierno local avisaron a principio de la presente legislatura, en palabras de la propia alcaldesa, Lara Romero, que su postura en contra de estos festejos seguía en vigor, como había ocurrido durante el anterior mandato. Sin embargo, son conscientes de que llegará un momento en el que esa postura se verá doblegada por la ley autonómica que permite este tipo de festejos, incluso a través de mecanismos legales. Lo que pretende el consistorio ahora es adelantarse a esa contingencia y ofrecer un margen jurídico que si bien habilitará a que se puedan celebrar pretende ser muy estricto con aquellas iniciativas que pretendan retornar la fiesta de los «bous» al municipio.

Para ello está a punto de poner en marcha una consulta pública destinada a la redacción de una ordenanza municipal sobre festejos taurinos. Se trata de un trámite inicial en el que se da audiencia durante veinte días a todas aquellas personas y colectivos interesados en la cuestión para que puedan realizar sus aportaciones de cara a la elaboración de lo que finalmente será el texto de la normativa que se aplicará.

Según se recoge en el anuncio, al que ha tenido acceso Levante-EMV, los ayuntamientos tienen la obligación de informar de forma favorable o desfavorable a las solicitudes que se registren pidiendo la celebración de «bous». No se trata, sin embargo, de una decisión subjetiva ni arbitraria, sino que debe basarse en el hecho de si la propuesta cumple o no con todos los condicionantes legales que se exigen, según explican fuentes municipales. De ser así, el consistorio tiene la obligación de dar luz verde la actividad.

Objetivar los requisitos

Lo que pretende el texto que quiere elaborar el consistorio vallero es, precisamente, «objetivar de forma clara los requisitos que debe cumplir el promotor de la actuación de festejos taurinos», según se desprende del texto del anuncio. En el mismo documento se apunta que el hecho de que no exista una ordenanza que regule a nivel municipal la celebración de «bous» obliga a hacerlo de forma «discrecional», es decir, sin una herramienta concreta en la que basar la argumentación favorable o desfavorable a su aprobación.

Desde el Ejecutivo local insisten en la postura contraria a la celebración de espectáculos taurinos en la localidad. Por ese motivo, ya que la ley sí los permite, la ordenanza busca, por una parte, fijar unos estrictos requisitos administrativos y, por otra, que se cumpla de forma lo más escrupulosa posible el principio del bienestar animal, toda vez que Tavernes está declarado municipio libre de maltrato.

Aunque la ley no veta los espectáculos taurinos como tal, lo que sí tiene en su mano el consistorio, por ejemplo, es prohibirlos en parcelas o espacios públicos, lo que obligaría a buscar explanadas privadas a los posibles promotores, o fijar una serie de normas que no pongan fácil su organización.

Sin "bous" mientras no haya ordenanza

En todo caso, lo que sí que aclaran desde el consistorio es que no se va a permitir ningún tipo de actividad taurina mientras no esté aprobada la ordenanza. Esto es, si llega septiembre, que es cuando se celebran las fiestas patronales y no hay texto normativo no se cursará ninguna licencia.

Es cierto que en Tavernes existe un sector en la sociedad a favor de las celebraciones taurinas. De hecho, hay una peña. Sin embargo, la tradición de celebrar estos festejos ha ido perdiendo adeptos con el paso de los años y tampoco existe un clamor a favor de que vuelvan a organizarse. En el año 2016 el ayuntamiento organizó una consulta pública (la única que se ha hecho en el municipio, por cierto) en la que preguntaba por la celebración de "bous" y el resultado fue el vecindario estaba en contra de esta actividad, por lo que a partir de entonces se suprimió.

Durante el primer gobierno de Compromís, PSPV y EUPV, entre los años 2011 y 2013, fue el propio ayuntamiento el que llegó a organizar «bous al carrer» recuperando la antigua tradición de hacerlo en la calle Major del municipio.