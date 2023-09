El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y la concejala de Cultura, Balbina Sendra, han dado a conocer este martes la programación de la Fira i Festes, que se celebrará el fin de semana del 22 al 24 de septiembre y después del 29 de septiembre al 2 de octubre. Los dos representantes del Gobierno local han explicado que, a lo largo de esos días habrá más de 80 actuaciones, que incluyen 27 conciertos, de los que 14 son de formaciones locales, 10 compañías de teatro, 11 entidade deportivas y 10 culturales.

Tanto el alcalde como la edila han destacado que se trata de una programación dirigida "a toda la población", en unos días en los que la ciudad se abre al resto de municipios y que acoge a miles de personas.

Viernes 22 de septiembre

10.30 h a 14.00 h y 17.30 a 20.00 h Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. EXPOSICIÓN SOROLLA Y LA EDAD DE PLATA DEL ARTE VALENCIANO. Pinturas cedidas por el Museu de Belles Artes de Valencia realizada con motivo del Año Sorolla. Abierta hasta el 12 de noviembre _EL AÑO SOROLLA EN LA FIRA

17.00 h a 00.30 h Recinto ferial. Parc d’Ausiàs March. APERTURA DE LA FERIA DE ATRACCIONES_LA FIRA DE ATRACCIONES

21.00 h Plaça del Tirant. OPENING FIRA 2023. Fiesta DJ 90 Aniversario del Grup Radio Gandia junto con Falkata _MÚSICA EN LAS PLAZAS. LA FIRA MUSICAL

Sábado 23 de septiembre

08.00 h Escollera norte del puerto de Gandia. TROFEO PESCA DE CORCHEO MAR. COPA COLMIC

Concurso especial Fira i Festes Gandia. Organitza: Club Deportivo de Pesca_LA FIRA DEL DEPORTE

17.30 h Centro ciudad. Salida de la plaça Major ENSAYO DE LAS BANDAS DEL TIO DE LA PORRA. _LA FIRA DEL TIO DE LA PORRA

19.45 h Jardín de la Casa de Cultura. STRONG PEOPLE. Actuación del grupo Revolver y como grupo invitado, Sin Comentarios. Organiza: Farmacia del Paseo de Gandia 24H y Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer (Fundación IN)_OTRAS ACTIVIDADES

Domingo 24 de septiembre

09.00h a 14.00 h. Espai Baladre de la playa de Gandia. XVII ENCUENTRO DE BOLILLERAS EN GANDIA. Organiza: Asociación Bolilleras de Gandia_OTRAS ACTIVIDADES

11.30 h Calles del centro de la ciudad. Pasacalle de grupos de danzas y música valenciana. Dentro del programa D'ARREL, VIII ENCUENTRO DE FOLKLORE, MÚSICA, CANCIONES Y BAILES VALENCIANOS, una propuesta organizada por el Área de Cultura de la Diputación de Valencia.

19.00 h Plaça Major. Actuación de PEP GIMENO BOTIFARRA. Dentro del programa D'ARREL, VIII ENCUENTRO DE FOLKLORE, MÚSICA, CANCIONES Y BAILES VALENCIANOS, una propuesta organizada por el Área de Cultura de la Diputación de Valencia.

Lunes 25 de septiembre

10.00 h a 20.00 h Carrer Miramar. GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE BILLAR XVIII CIUTAT DE GANDIA CHEF AMADEO. Hasta el 1 de octubre. Entrada libre. Organiza: Gandia Billar Club _LA FIRA DEL DEPORTE

Jueves 28 de septiembre

17.00 h a 22.00 h Recinto ferial. Parc d’Ausiàs March. DÍA CON PRECIO REDUCIDO. Por una feria de atracciones popular_LA FIRA DE ATRACCIONES

Viernes 29 de septiembre

09.00 h Plaça Major. LLEGADA DE LAS BANDAS DEL TIO DE LA PORRA. Concentración de totas las bandas del Tio de la Porra y salida hacia los colegios y centros de la ciudad _ LA FIRA DEL TIO DE LA PORRA

10.00 h a 14.00 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

11.00 h a 14.00 h y 18.00 h a 21.00 h. Plaça del Prado. Fira Mercat. XVIII MUESTRA DE BONSAIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Organiza: Asociación Bonsai Safor-Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

13.00 h Plaça Major. CONCENTRACIÓN DE LAS BANDAS DEL TIO DE LA PORRA. Con la participación de la Bandeta Infantil del Tio de la Porra. El acto finalizará con un bombardeo pirotécnico_LA FIRA DEL TIO DE LA PORRA

17.00 h a 23.30 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

18.00 h Plaça del Prado. EXHIBICIÓN HALTEROFILIA del Atlético Club Gandia de Halterofília _LA FIRA DEL DEPORTE

18.30 h Passeig de les Germanies. EXHIBICIÓN KARATE del Club Tora Kai Gandia _LA FIRA DEL DEPORTE

19.30 h Plaça del Prado. EXHIBICIÓN RÍTMICA del Club De Gimnasia Rítmica Vida Gandia _LA FIRA DEL DEPORTE

20.00 h Plaça del Tirant. APERTURA PLAÇA DEL MOSSET. EL espacio gastronómico de la Fira. Espacio festivo y gastronómico, con conciertos musicales. Consulta la programación a través de www.firaifestes.gandia.org

20.00 h Plaça Major. ABRIMOS LA FIRA I FESTES 2023. Recepción de los Duques de Gandia y piromusical de la Pitotecnia Vulcano.

22.00 h Plaça de l’Escola Pia. CONCIERTO GERMANS PENALBA. Música de raíz_MÚSICA EN LAS PLAZAS. LA FIRA MUSICAL

22.00 h Plaça del Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Maña de la Cia. Manolo Alcántara. Espectáculo-instalación. A partir de 9 años. 60’ _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

22.00 h Teatro Serrano. ELS ORFENETS. Escola Teatre del Serrano. Comedia. Precio único: 6€. Venta entradas www.instanticket.es o a la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

23.00 h (apertura puertas 22.00 h) Parc d’Ausiàs March. CONCIERTOS ANA MENA + DEPOL + PABLO MAS. Precio entrada 20 € + gastos de gestión. Compra www.crashmusic.es _PARC DE LA FESTA. LA FIRA MUSICAL

23.00 h Jardín Casa de Cultura. CONCIERTO DE LAS REINAS. Homenaje a Queen . Entrada libre _LA MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

23.00 h Plaça del Tirant. CONCIERTO SIN COMENTARIOS _LA PLAÇA DEL MOSSET

00.00 h (apertura de las puertas 23.00 h) Instituto Maria Enríquez. FALKATA ON TOUR. Entrada libre _ESPACIO MUSICAL DE LA FIRA. LA FIRA MUSICAL

Sábado 30 de septiembre

09.00 h a 13.00 h Plaça del Prado. EXHIBICIÓN VOLEIBOL del Club Voleibol Gandia _LA FIRA DEL DEPORTE

10.00 h y 12.00 h Pavellón Polideportivo. CAMPEONATO CLUB VOLEIBOL GANDIA. Partidos base del club: infantil y cadete. Organiza: Club Voleibol Gandia _ LA FIRA DEL DEPORTE

10.00 h a 13.30 h Passeig de les Germanies. EXHIBICIÓN ESCUELAS DE BILLAR DE LA SAFOR del Gandia Billar Club _LA FIRA DEL DEPORTE

10.00 h a 14.00 h Passeig de les Germanies (tramo del teatro Serrano a la plaza de Crist Rei). FIRA DE ASOCIACIONES. Participan asociaciones y colectivos de la ciudad. Organiza: departamento de Participación Ciudadana _OTRAS ACTIVIDADES

10.00 h a 14.00 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

11.00 h Plaça de l’Escola Pia. EXHIBICIÓN CAPOEIRA de la Asociación Cultural Capoeira Gandia-La Safor _LA FIRA DEL DEPORTE

11.00 h a 13.00 h. Plaça del Prado. TALLER DE INICIACIÓN DE ESGRIMA DE SABRE del Club de Esgrima La Safor-Gandia _LA FIRA DEL DEPORTE

11.00 h a 14.00 h y 18.00 h a 21.00 h. Plaça del Prado. Fira Mercat. XVIII MUESTRA DE BONSAIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Organiza: Asociación Bonsai Safor-Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

11.30 h a 14.00 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

12.00 h Centro ciudad (salida pl. de l’Escola Pia) PASACALLE MUSICAL con los Dolçainers i Tabaletes de la Safor, 60’ _LA FIRA DE LAS TRADICIONES.

12.30 h Jardín Casa de Cultura. CONCIERTO DE LOS MONTOYA. Canciones de amor primitivas. Entrada libre _MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

13.00 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Libèlul·la de la Cia. Toti Toronell. Espectáculo multidisciplinar. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

13.00 h Plaça del Tirant. APERTURA PLAÇA DEL MOSSET. EL espacio gastronómico de la Fira. Espacio festivo y gastronómico, con conciertos musicales. Consulta la programación a través de www.firaifestes.gandia.org

17.00 h a 23.30 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

17.30 h a 20.30 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

18.00 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Libèlul·la de la Cia. Toti Toronell. Espectáculo multidisciplinar. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

18.00 h Plaça de l’Escola Pia. BATALLA DE DANZA URBANA. Organiza Escuela Dance Room de Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

18.00 h a 20.00 h Pavellón del Raval. CAMPEONATO CLUB VOLEIBOL GANDIA. Partidos base del club: infantil y cadete. Organiza: Club Voleibol Gandia _ LA FIRA DEL DEPORTE

19.00 h Plaça Major. VII DIADA DE LA MUIXERANGA DE LA SAFOR. Collas invitadas la Muixeranga de Sueca y els Falcons de Vilafranca _LA FIRA DE LAS TRADICIONES

19.00 h Teatro Serrano. EL GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA. Más de 30 artistas en escena. Precio único: 25 €. Venta entradas www.instanticket.es o en la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

20.00 h Plaça del Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo ¿Cuántas patas para un banco? de la Cía.ÍO. Circo, danza y música en directo. Público familiar. 60’ _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

20.00 h Plaça del Tirant. CONCIERTO JUANVI PLAZA & LA POLVAREA _LA PLAÇA DEL MOSSET

21.30 h Pati d’Armes del Palau Ducal. CENA DE FIRA I FESTES. Cena con ambientación musical en directo. Venta entradas www.palauducal.com.

22.00 h Plaça del Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo ¿Cuántas patas para un banco? de la Cía.ÍO. Circo, danza y música en directo. Público familiar. 60’ _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

22.00 h Teatro Serrano. EL GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE CHINA. Más de 30 artistas en escena. Precio único: 25 €. Venta entradas www.instanticket.es o en la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

22.30 h Plaça Major. CONCIERTO RECORDANDO A NINO. UAM Sant Francesc de Borja y Infinity Esdeveniments Produccions_MÚSICA EN LAS PLAZAS. LA FIRA MUSICAL

23.00 h Jardín Casa de Cultura. CONCIERTO MARUJA LIMÓN. La fiesta de la rumba flamenca. Entrada libre _LA MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

23.00 h (apertura de puertas 22.00 h) Parc d’Ausiàs March. CONCIERTO NANCYS RUBIAS + FANGORIA + DJ DON FLUOR Precio entrada 20 € + gastos de gestión. Compra www.crashmusic.es _PARC DE LA FESTA. LA FIRA MUSICAL

23.00 h Plaça del Tirant. CONCIERTO WALECTRIC. Tributo Pop-Rock 80-90 _LA PLAÇA DEL MOSSET

23.30 h Carrer del Forn. CONCIERTO MÚSICA. La Sede. Organiza: Falla Carrer Major i Passeig _OTRAS ACTIVIDADES

00.00 h (apertura puertas 23.00 h) Instituto Maria Enríquez. LA RUTA: DJ Kike Jaén, DJ Jose Conca, DJ Rafa (Los gemelos de la Ruta). Entrada libre _ESPACIO MUSICAL DE LA FIRA. LA FIRA MUSICAL

Domingo 1 de octubre

09.00 h a 14.00 h Carrer sant Francesc de Borja. EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS. Organiza: Club Automobilismo Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

09.00 h Plaça del Port. Playa de Gandia. II AQUATLÓN AUTONÓMICO TROFEO FIRA I FESTES. Organiza: Club Triatló Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

10.00 h a 14.00 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

10.30 h Pl. de l’Escola Pia. PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA. RASPALL INCLUSIVO con la Fundación Espurna _LA FIRA DE LAS TRADICIONES

11.00 h a 14.00 h y 18.00 h a 21.00 h. Plaça del Prado. Fira Mercat. XVIII MUESTRA DE BONSAIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Organiza: Asociación Bonsai Safor-Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

11.30 h a 14.00 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

11.30 h Pl. de l’Escola Pia. PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA. RASPALL ADAPTATDO_LA FIRA DE LAS TRADICIONES

12.00 h a 14.00 h Pl. Major. ENCUENTRO NACIONAL CAPOEIRA CIUDAD DE GANDIA de la Asociación Cultural Capoeira Gandia-La Safor _LA FIRA DEL DEPORTE

12.00 h Passeig de les Germanies. TEATRE DE CALLE con el espectáculo Yougur de la Cia.Carlo Mô. Humor gestual. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

12.30 h . Pl. de l’Escola Pia. PARTIDA DE PELOTA VALENCIANA. RASPALL FEDPIVAL _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

12.30 h Jardín Casa de Cultura. CONCIERTO LOS PUTAS. Punk y psicodelia. Entrada libre _LA MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

13.00 h Plaza del Tirant. APERTURA PLAÇA DEL MOSSET. EL espacio gastronómico de la Fira. Espacio festivo y gastronómico, con conciertos musicales. Consulta la programación a través de www.firaifestes.gandia.org

13.00 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Libèlul·la de la Cia. Toti Toronell. Espectáculo multidisciplinar. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

17.00 h a 23.30 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempos de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

17.30 h a 20.30 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

18.00 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Libèlul·la de la Cia. Toti Toronell. Espectáculo multidisciplinar. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

18.30 h Plaça Escola Pia. EL SARAO DE LA FIRA. Con la Rondalla Agredolç y grupos de danzas tradicionales _LA FIRA DE LAS TRADICIONES

19.00 h Passeig de les Germanies. TEATRE DE CALLE con el espectáculo Yougur de la Cia.Carlo Mô. Humor gestual. Público familiar. 60’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

19.00 h Teatre Serrano. MICHAEL ‘S LEGACY. El mejor espectáculo homenaje al Rei del Pop. Precio único: 25 €. Venta entradas www.instanticket.es o a la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

19.30 h Plaça Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Volov del Col·lectiu TQM. Circo, danza, música en directo. Todos los públicos. 50’ _FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

20.00 h Plaça Major. CONCIERTO LÍRICO. Con la soprano María José Martos, el tenor Javier Palacios y el profesor de piano Telmo Gadea _MÚSICA EN LAS PLAZAS. LA FIRA MUSICAL

20.00 h Plaça del Tirant. FIESTA DJ’S. Con la actuación de Michael G _LA PLAÇA DEL MOSSET

20.30 h Centro ciudad. MÚSICA ITINERANTE con la S.A. FOR DIXILAND BAND. 60’ _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

20.30 h Museo Faller. SERÀ PRECÍS? LA TIA VISANTICA. Precio: 12 €. Puntos de venta: Falla Màrtirs y Museo Faller de Gandia. Organiza: Falla Màrtirs i Adjacents _OTRAS ACTIVIDADES

22.00 h Plaça Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Volov del Col·lectiu TQM. Circo, danza, música en directo. Todos los públicos. 50’ _FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

22.00 h Teatre Serrano. MICHAEL ‘S LEGACY. El mejor espectáculo homenaje al Rei del Pop. Precio único: 25 €. Venta entradas www.instanticket.es o a la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

23.00 h Jardín Casa de Cultura. THE PICKIN’ BOPPERS. Rockabilly, swing y rock & roll. Entrada libre _LA MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

23.00 h Plaça del Tirant. CONCIERTO LA SEDE 2.0 _LA PLAÇA DEL MOSSET

00.00 h (apertura de las puertas 23.00 h). Parc d’Ausiàs March. LA MUNDIAL ORQUESTA SHOW. Entrada gratuita _PARC DE LA FESTA. LA FIRA MUSICAL

00.30 h Salida plaça Crist Rei. CORREFOC a cargo de la Colla de Dimonis Dimolí del Grau de Gandia. Llegada a la plaça Prado _LA FIRA DE LAS TRADICIONES

Lunes 2 de octubre

10.00 h Palau Ducal. ACTO CÍVICO CIUTAT DE GANDIA _LA FIRA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

10.00 h a 14.00 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempo de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

11.00 h a 14.00 h y 18.00 h a 21.00 h. Plaça del Prado. Fira Mercat. XVIII MUESTRA DE BONSAIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Organiza: Asociación Bonsai Safor-Gandia _OTRAS ACTIVIDADES

11.30 h a 14.00 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

11.00 h a 13.30 h Plaça de l’Escola Pia. LA FIRETA D’OCI URBÀ LLEGA A LA PLAÇA. Oci Urbà. Paradas tradicionales de feria. Público familiar _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

12.00 h Colegiata de Santa María. SOLEMNE MISA. En honor a san Francisco de Borja, patrón de la ciudad _LA FIRA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

12.30 h Jardín Casa de Cultura. CONCIERTO LA RUBA. Pop-rock d’autor. Entrada libre _MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

13.00 h Plaça del Tirant. APERTURA PLAÇA DEL MOSSET. EL espacio gastronómico de la Fira. Espacio festivo y gastronómico, con conciertos musicales. Consulta la programación a través de www.firaifestes.gandia.org

13.00 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Cetonia de SPIRACLE ARTES AÉREAS. Acrobacias aereas. Todos los públicos. 25’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

13.30 h Centro ciudad (salida plaça del Prado) MÚSICA ITINERANTE con LA BANDA JUVENIL UAM SANT FRANCESC DE BORJA. 60’ _LA FIRA DE LAS TRADICIONES

14.00 h Carrer Marqués de Campo (Renfe). MASCLETÀ de la pirotecnia Borredà_LA FIRA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

17.30 h a 19.30 h Plaça de l’Escola Pia. LA FIRETA D’OCI URBÀ LLEGA A LA PLAÇA. Oci Urbà. Paradas tradicionales de feria. Público familiar _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

17.00 h a 22.30 h Centro ciudad. MERCADOS DE LA FIRA. Mercado en tiempo de los Borja, Mercado Tradicional valenciano y Zoco Árabe. Espacios con música itinerante, teatros, danzas, atracciones infantiles. Consultar programación propia en wwww.firaifestes.gandia.org y en los puntos de información de los mercados.

17.30 h a 20.30 h Biblioteca Central (planta baja). BEBÉ ESPAI. Espacio para descansar, alimentar y cambiar los pañales a los bebés.

17.30 h Passeig de les Germanies. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Cetonia de SPIRACLE ARTES AÉREAS. Acrobacias aereas. Todos los públicos. 25’ _ LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

19.00 h Jardín de la Casa de Cultura. LOS JAVALOYAS. la banda más veterana de la historia del pop español. Entrada libre _MARQUESA ON THE ROCK. LA FIRA MUSICAL

19.00 h. Plaça del Prado. TEATRO DE CALLE con el espectáculo Latas de la Cia. D’Click. Nuevo circo.Todos los públicos. 55’ _LA FIRA DE LAS ARTES DE CALLE

19.00 h Teatro Serrano. AMBULANT de La Fam Produccions. Precio único: 6 €. Venta entradas www.instanticket.es o en la Casa de Cultura _EL TEATRO SERRANO EN FIRA

20.00 h Recorrido por las calles del centro de la ciudad. PROCESIÓN EN HONOR A SAN FRANCISCO DE BORJA _LA FIRA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

20.30 h Plaça del Tirant. CONCIERTO TRIBUTO A SABINA _LA PLAÇA DEL MOSSET

21.30 h Aparcamiento delante del colegio Gregori Mayans CASTILLO FINAL FIRA I FESTES 2023, de la Pirotecnia Borredà_LA FIRA DE SAN FRANCISCO DE BORJA

Jueves 5 de octubre

17.00 h a 22.00 h Recinto ferial. Parc d’Ausiàs March. DÍA CON RUIDO REDUCIDO. Por una Fira de atracciones inclusiva y con reducción del impacto acústico _LA FIRA DE ATRACCIONES

Jueves 12 de octubre

17.00 h a 22.00 h Recinto ferial. Parc d’Ausiàs March. DÍA CON RUIDO REDUCIDO. Por una Fira de atracciones inclusiva y con reducción del impacto acústico _LA FIRA DE ATRACCIONES

Domingo 15 de octubre

12.00 h a 22.00 h. Recinto ferial. Parc d’Ausiàs March. DÍA CON PRECIO REDUCIDO. Por una feria de atracciones popular_LA FIRA DE ATRACCIONES