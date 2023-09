El departamento de Educación de Gandia está trabjando a destajo para que todos los niños y las niñas de la ciudad puedan empezar las clases con normalidad. Aunque el día para el regreso de las aulas por parte del alumnado era el pasado lunes, 11 de septiembre, a día de hoy, una semana después, aún hay más de 200 que no tienen colegio. El motivo es que las familias presentaron la solicitud de matriculación fuera de tiempo por distintas circunstancias. En concreto han sido 534 las peticiones que han llegado fuera de plazo, de las que ya se han formalizado más de la mitad, como ha explicado a Levante-EMV la concejala, Esther Sapena.

Para el curso 2023-2024, Gandia cuenta con 14.000 niños y niñas matriculados en todos los niveles, desde las "escoletes" a bachillerato una cifra en la que ya se contabiliza este alumnado aún no inscrito, por lo que no hay otra previsión que no sea la de que cuenten con plaza en breve. Sapena explica que el proceso "está en marcha" y que va en función de la capacidad de los centros y las secretarías para ir formalizando las inscripciones en un contexto, además, de inicio de curso, cuando surgen un gran número de cuestiones que los colegios deben ir resolviendo.

En este contexto, el Ayuntamiento de Gandia está a la espera de que la Conselleria de Educación apruebe la habilitación de una nueva aula de cuarto de primaria para poder dar cabida a todo el alumnado. Esta nueva unidad, derivada de la matriculación fuera de plazo, cuenta con el visto bueno de la inspección educativa, que ya ha elevado la propuesta al departamento correspondiente de la Generalitat para que informe en qué centro público será activada para poder completar el proceso.

Inicio de curso sin 64 docentes

La concejala de Educación ha reonocido que es "habitual" que lleguen solicitudes de matriculación fuera de plazo, aunque destaca que en este caso se trata de una cifra alta. Esther Sapena ha explicado que esta situación se debe "a las características de movilidad que tiene la ciudad" y también al hecho de que "acogemos a muchas personas, tanto de otras comunidades como de países extranjeros".

La ciudad trata de resolver esta cuestión mientras se está a la espera, a su vez, de que la conselleria adjudique las plazas de profesorado que aún no se han cubierto. Según las cifras de los sindicatos, el curso arrancaba en la capital de la Safor con la falta de 64 maestros y maestras, una cifra que se eleva a 130 en el caso de la comarca de la Safor, como informaba la pasada semana el Síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, en Gandia.