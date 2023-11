Parece difícil que eso vaya a ser así a corto plazo. La nueva Conselleria de Cultura, dirigida por Vicente Barrera, de Vox, ha esquilmado la partida que se concedía a la entidad para la organización de las actividades, entre las que se incluyen las de música medieval, una especialidad de la que el recinto es sede internacional.

En concreto, según se recoge en la propuesta de presupuestos autonómicos presentada la pasada semana por parte del Consell de PP y Vox que preside Carlos Mazón, para el próximo año 2024 se contempla una partida de 40.000 euros. En los años del Botànic, la entidad recibía 120.000. Supone, por tanto, un importante recorte que deja la aportación en apenas un tercio de lo que había venido recibiendo.

Lo cierto es que esta decisión ha pillado completamente por sorpresa a las instituciones de la Valldigna, que tenían la seguridad de que se mantendría la inversión de los ejercicios anteriores.

La presidenta de la Mancomunitat de la Valldigna, Susana Alemany, concejala del PP en Simat, a preguntas de este periódico, mostraba su extrañeza por este recorte. Y es que, según explica, no hace muchos días, tanto ella como los alcaldes de los tres municipios que conforman la entidad mantuvieron una reunión con la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, en la que la dirigente se comprometía a no rebajar la partida, como han coincidido en afirmar todos los que estaban presentes en el encuentro, que tuvo lugar en València.

El alcalde de Benifairó de la Valldigna, el socialista Marc Vercher, de hecho, se enteraba por este periódico del recorte: «La información que yo tenía era que se iba a destinar la misma cantidad en la subvención», señalaba en respuesta a este periódico. Por su parte, Sebastián Mahiques, alcalde del PP de Simat, confirmaba que «lo primero que nos dijo la secretaria autonómica fue que la situación es muy complicada y que habría recortes pero, a renglón seguido, aseguraba que la partida para la gestión cultural del monasterio se iba a mantener».

Pese a la coincidencia en las explicaciones de los representantes de las instituciones de la Valldigna, desde la Conselleria de Cultura, a preguntas de este periódico, han dado una versión totalmente opuesta, ya que, textualmente, apuntan que «la secretaria autonómica ya les explicó que había que recortar en todo», por lo que, finalmente, las actividades culturales del recinto histórico ubicado en Simat han sido víctima de los recortes generalizados aplicados en las cuentas autonómicas.

El Monestir de Santa Maria de la Valldigna es propiedad de la Generalitat, que durante muchos años prácticamente había ignorado a los municipios de la Valldigna de su gestión. Tras muchas reuniones y años de peticiones, la Mancomunitat logró la cesión de la gestión cultural en el cenobio.

En los primeros años, el departamento que entonces gestiona Vicent Marzà, decidió destinar 100.000 euros y esa partida se incrementó poco después hasta los 120.000. Hace justo un año, las Corts aprobaban la nueva Ley que regula la gestión del monasterio, una normativa a la que, por cierto, Vox se opuso en las Corts cuando era oposición.

«La programación cultural mermará una barbaridad»

El recorte en la subvención que la Conselleria de Cultura concede a la Mancomunitat de la Valldigna para la organización de actividades culturales va a tener un importante efecto en la programación del monasterio. Lo reconoce el alcalde de Simat de la Valldigna, municipio en el que se encuentra el recinto, quien cree que «va a mermar una barbaridad» la cultura. Mahiques, del PP, trata de buscar una explicación al hecho de que en principio se les transmitiera por parte de la secretaria autonómica, Paula Añó, que no se reduciría la partida y que sobre el papel se haya aplicado la tijera. «Quiero pensar que su intención era mantenerla y tratar de buscar la forma de no rebajar la partida pero después le han dicho que no era posible», indicaba Mahiques, quien señalaba que la Mancomunitat enviará un escrito a Añó para disponer de una explicación de primera mano.