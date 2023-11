Júlia de Tavernes i les seus companyes d'equip, Aida i Anabel, han sumat la primera victòria en la XVII Lliga CaixaBank de raspall femení professional, que també compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Ha sigut al Trinquet Municipal de Bellreguard aquest dijous amb el resultat de 25-5 davant el trio d'Erika, Mar i Marina. Els dos equips havien perdut en la seua primera partida.

També a Bellreguard van jugar Ana, Amparo i Isabel contra Victoria, Natalia i Mireia. La victòria va ser per les primeres per 25-10. Aquest trio es queda com a líder en solitari d'aquesta Lliga CaixaBank donat que els dos equips havien guanyat els dos primers encontres.

Les següents cites tindran lloc aquest diumenge, 26 de novembre amb la disputa de la quarta jornada als trinquets de Piles i Ontinyent. A la localitat de la Safor juguen Erika, Mar i Marina front Ana, Amparo i Isabel a les 12 hores mentre que a la capital de la Vall d'Albaida s'enfrontaran Aida, Anabel i la vallera Júlia i Irene, Myriem i Joana.

El dimarts 28, el trinquet de Sueca acollirà les dos últimes partides de la fase regular, després de la qual quedaran definits els equips finalistes.