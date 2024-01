El regidor i president de la Junta de Districte de Beniopa, Jesús Naveiro, acompanyat del tècnic municipal Juanjo Reig, ha presentat hui la nova edició de la festivitat de Sant Antoni al barri de Beniopa, que tindrà lloc els pròxims dies 12, 13 i 14 de gener.

La programació començarà aquest divendres amb la fira popular pels xiquets, que començarà a funcionar a partir de les 17 hores, i l'actuació del grup 'Sin Comentarios', que eixirà a l'escenari a les 21 hores.

A les 9 hores del dissabte 13 de gener la Falla Beniopa s'encarregarà de plantar la foguera a la plaça del Campanar. Una hora més tard, tant el tradicional porrat, com el Mercat i la Fira d'Associacions obriran les portes.

Al llarg del dia hi haurà diferents tipus d'animació musical. Entre altres coses, els assistents podran escortar la banda Covergent, el Dj Carles Roselló o la colla Els Bessons. A les 20 hores tindrà lloc la cremà de la foguera i, tot seguit, actuarà el grup Top Hits. Després començarà la nit remember amb Ortolà Show.

L'últim dia, diumenge 14 de gener, començarà a les 8.45 hores amb l'eixida de la XXII edició del Km Vertical. A les 11 hores, l'església de Santa Maria Magdalena acollirà la missa en honor a Sant Antoni del Porquet i, una hora més tard, es durà a terme la benedicció d'animals a la plaça del Campanar.

A les 12.30 hores hi haurà una exhibició hípica a càrrec de l'equip Doma Clàssica David Escrivà i al Club Hípic de la Safor i, a les 13.45 h, la gent podrà gaudir al ritme de TKD90 (Astropejats). El programa complet es pot consultar al Full Cultural de Gandia.

Durant la roda de premsa, el regidor ha destacat la importància que té per a ell aquesta edició per ser la primera vegada que ho viu com a president de la Junta de Districte del barri, i ha posat en valor tot l'esforç que, cada any, duu a terme l'organització per tirar endavant el primer porrat del municipi.

A més, Reig ha dit que, durant aquesta edició, s'ha volgut donar molta importància a les actuacions i concerts i s'ha buscat la qualitat dels grups perquè Beniopa "és un poble de músics".