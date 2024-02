Compromís alerta del frenazo a 20 obras del Edificant en la Safor: "podrían no hacerse"

El cambio en el gobierno de la Generalitat podría tener consecuencias para las infraestructuras educativas que quedaron pendientes de construir o rehabilitar en la pasada legislatura en la comarca de la Safor con el Pla Edificant. Así, al menos, lo creen desde Compromís. Por ese motivo, este jueves han presentado en la sede de la formación en Gandia la campaña 'Salvem Escoles', que pretende denunciar la parálisis por parte de la coneslleria que ahora dirige José Antonio Rovira de este programa de mejora educativa, que puso en marcha el Botànic.

Según ha denunciado el diputado de Compromís en las Corts, que es portavoz de esta formación en materia de educación, Gerard Fullana, la ejecución de una veintena de proyectos, de entrada, se ha visto retrasada debido a que la actual administración autonómica "no ha dado ni un solo paso en los seis meses que lleva gobernando", ha denunciado. Acompañado por otra diputada, la saforense Nathalie Torres, y la concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, ha reconocido, además, que teme que "podrían ni siquiera llevarse a cabo".

Y es que, como ha recordado, los primeros presupuestos autonómicos de la Generalitat del PP y Vox han recortado en 122 millones de euros la partida del Edificant respecto a la última aprobada cuando la Generalitat estaba en manos de PSPV, Compromís y Podem.

Casi 80 millones de euros

En la Safor hay, en estos momentos, 20 proyectos pendientes en distintas fase de tramitación en un total de nueve municipios, lo que significa que está comprometida una inversión de casi 80 millones de euros, según detallaba el diputado."El plan peligra", ha indicado.

Uno de los proyectos que ha puesto como ejemplo es el centro de FP integrado que está previsto que se construya en Gandia con una inversión de 23 millones de euros. La ciudad ya tiene la delegación de competencias pero no la disponibilidad del crédito, que es lo que, según ha explicado la concejala Esther Sapena, llevan meses esperando por parte de la Conselleria de Educación. Esa cuantía debe salir de la partida de los presupuestos que se ha visto recortada en un 40%.

En ese sentido, el diputado ha recordado que el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "prometió en campaña que en dos años estarían acabados todos los centros educativos", a lo que, a renglón seguido, ha ironizado apuntando que "como no venga él y su conseller con el pico y la pala y se pongan a trabajar en el centro de Gandia no va a poder cumplir".

Otra de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa es la situación de las obras que están en marcha o que hipotéticamente podrían empezar para recordar que la Generalitat ya ha advertido que no va a asumir posibles incrementos de costes de los proyectos.

Fullana ha explicado que varios municipios valencianos están recibiendo peticiones por escrito por parte de la conselleria "para que renuncien a las delegaciones que ya tienen transferidas" para tramitar los procesos de las obras del Pla Edificant y que a 12 localidades ya les ha anunciado que no va a ejecutar sus proyectos previstos. No es el caso de la Safor, de momento, aunque no descartan que pudiera llegar también a ocurrir lo mismo.

Los proyectos que peligran, según Compromís

Por lo que se refiere a Gandia, se trata de seis obras entre construcción y reformas de centros educativos por 35,5 millones de euros. Dos son grandes obras: la construcción del nuevo CIPFP, con una oferta de 16 titulaciones de tres familias profesionales de FP y con capacidad para 900 alumnos; y la ampliación del IES Ausiàs March. El resto de actuaciones son mejoras y reparaciones en los CEIP Montdúver, Joan Martorell, Sant Francesc de Borja y el IES Veles e Vents.

Oliva cuenta con cuatro actuaciones en riesgo por valor de casi 5,5 millones de euros. Se trata del IES Gregori Maians, el CEIP Alfadalí, el Conservatorio Josep Climent y el Centro de Adultos Serafí de Centelles.

En cuanto a Tavernes de la Valldigna, el ayuntamiento trabaja en la tramitación de la construcción de nuevo del IES Jaume II el Just y la adecuación y ampliación de los CEIP Magraner, Divina Aurora, Sant Miquel y Alfàndec por un total de 22,7 millones de euros.

En cuanto al CEIP La Murteta, dependiente de Ador y de Palma de Gandia, hay consignados 1,4 millones de euros para emprender diversas remodelaciones. En el caso de Almoines, el ayuntamiento trabaja en la tramitación de 2,5 millones de euros para la ampliación y adecuación del centro. Piles está trabajando en la construcción de nuevo del CEIP Josep Pedrós, con más de 6,6 millones de euros que estaban consignados y en Ròtova se está trabajando en el proyecto de ejecución de mejoras para el CRA Verge de la Salut por más de 1,5 millones de euros. Asimismo, Potries está tramitando mejoras y la ampliación del aulario del CRA Mondúver-Safor por casi 1 millón de euros donde especialmente destaca la ampliación de aulas de infantil.