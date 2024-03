Adrián Vila: "Havíem de potenciar el monument per engrandir les Falles de Gandia"

L’Ajuntament de Gandia ha augmentat la seua aportació a les Falles per tal que destinen més recursos al monument. ¿Creu que s’havia descuidat eixa qüestió?

Jo no diria que s’havia descuidat, però el que havíem de fer és potenciar el monument. L’augment de l’aportació s’ha fet perquè estem convençuts que hem de continuar engrandint les Falles de Gandia per tal d’augmentar la seua monumentalitat, la qual atrau, genera sentiment d’orgull, ens posiciona i fa que cada vegada més turistes i visitants les coneguen. Un gran nombre de professionals desenvolupen la seua activitat (o part d’ella) entorn de les Falles: indumentaristes, floristes, pastisseries, hostalers, perruqueries, joieries... Sense oblidar uns artistes fallers que necessiten de la nostra aposta i reconeixement. Teníem la responsabilitat de reconéixer la seua importància i d’incentivar la mateixa essència de les Falles, que és el monument faller.

¿Li falta alguna cosa a les Falles de Gandia per a ser un referent a nivell de Comunitat Valenciana?

Les Falles de Gandia ja són una referència no solament al territori valencià, sinó a tota Espanya. No oblidem que ja som Festa d’Interés Turístic Nacional (un distintiu que tenen molt pocs municipis) o que tenim un Museu Faller únic en el món, que no el té ni València, que treballem per adaptar i millorar la seua accessibilitat durant este any 2024. La programació fallera va més enllà de la mateixa setmana pel conjunt d’esdeveniments que formen part del calendari. També, pel suport institucional com el del Departament de Turisme, que programa dins de les activitats de dinamització de la platja, la festa del turista o la falla d’octubre. Però, no podem ser autocomplaents. Per tant, seguirem millorant les coses que ja fem bé i incorporant nous al·licients. Cal repensar alguns dels actes com la Crida o la cavalcada. I açò hem de fer-ho sempre junts i sempre escoltant, duent a terme allò que decidisquen les mateixes comissions.

¿Com ajuntament, tenen previst en esta legislatura reprendre la idea de rescatar el Museu Faller i municipalitzar-lo?

Dependrà d’allò que vulguen les comissions falleres, que en qualsevol cas podran seguir utilitzant i gaudint del Museu Faller, com no podia ser d’altra manera. Tenim un dels millors museus festers d’Espanya i el més important per a mi, com a regidor de Falles, és poder dir que el Museu no és un problema, sinó una oportunitat. Inevitablement, té costos ordinaris i tenim la necessitat d’abordar el seu manteniment. Però, l’ajuntament té solucions i ha plantejat diverses alternatives damunt de la taula. Tots hem d’implicar-nos més per augmentar la seua rendibilitat i aconseguir molt més prestigi del que ja té.

¿Com treballa l’Ajuntament per minimitzar l’impacte que té la celebració fallera en la via pública i en la vida dels veïns i veïnes?

Les Falles ens aporten economia i felicitat, però també comporten un plus de responsabilitat. Gestionant la convivència, perquè ací el més important no és la norma i el seu acompliment, és el trellat. Si hi ha una disco-mòbil en marxa a les tres de la matinada en una carpa i hi ha dues persones ballant, igual és moment de tancar. Millorant la sonoritat d’un espai tancat el volum pot ser menor. O, simplement, netejant el que s’embruta. S’ha de saber conciliar l’activitat de la falla amb la del veí. No es tracta tant d’horaris de tancament, es tracta de tindre sentit comú. Al final, la vida en una ciutat són equilibris i els principals interessats en aconseguir-los són les comissions i els seus fallers i falleres, però també l’administració. Per això, ens estem implicant conjuntament. La línia de ponderar l’impacte és molt subjectiva. Així, he pogut trobar situacions millorables i també queixes desproporcionades. En esta vida, tot té el seu terme mig.

Un missatge dirigit a tot el veïnat de Gandia de cara a estes festes que comencen ja mateix.

Venen dies plens d’alegria i d’amistat d’una festa que està més viva que mai, que cuida i respecta els vells costums i tradicions, però que també sap donar pas a les més noves. Venen dies on els carrers de Gandia s’ompliran de color, de cultura, de música i de diversió. Ara sí, va de bo. Vos anime, fallers i falleres, al fet que obriu de bat a bat les portes dels vostres casals i carpes, a compartir la germanor fallera amb els vostres amics, amb els vostres veïns, amb tot aquell que vulga conéixer la nostra festa, perquè la màgia de les Falles fa que ens trobem persones que passen de ser desconegudes a persones que es queden en el més profund dels nostres cors. Vos convide a omplir d’art i de sàtira la nostra ciutat. Inundem de llum el cel en una festa que no té sostre, perquè ja és Festa d’Interés Turístic Nacional. Sempre, molta germanor i concòrdia.

Regidor de Falles de Gandia