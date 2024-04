Primera victòria de Júlia en la Copa Diputació d'Alacant

La jornada del dissabte de la Copa Diputació d’Alacant va estar marcada per les partides que es disputaven de manera simultània en els trinquets de Xàbia i de Petrer. El dol per la primera posició de la fase de lliga de raspall femení se'l va emportar el trio d'Ana.

La segona jornada de raspall femení va obrir l'activitat amb el dol directe entre Victoria, Noelia i Mireia, que es jugaven la primera posició davant l'equip d'Ana, Anabel i Fanni en el trinquet de Xàbia. Les capitanejades per Ana van haver de traure la seua millor versió per a fer front a un dels equips més forts de la competició i emportar-se la victòria per 25-15. Amb este resultat es posen en primera posició en la taula amb quatre punts.

Mentres que al Vinalopó Mitjà s'estava disputant una partida decisiva entre Irene, Júlia i Joana, i Aina, Myriam i Marina. Tots dos equips arribaven amb la necessitat obligatòria de guanyar després de perdre en la primera jornada.

La pilota va somriure esta vegada al trio de la vallera Júlia que amb molta solvència es van emportar la partida, sense a penes donar opcions als seus rivals en cada joc i portant el marcador al 25-0.

L'equip de Marina es queda pràcticament sense opcions de classificació mentre que el de la jugadora de Tavernes está obligada a guanyar les dos partides que li resten, la primera d'aquestes és dimarts a Ondara.