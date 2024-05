La Vital colabora con la Run For Parkinson Gandia que mantiene abiertas las inscripciones

El centro comercial La Vital, propiedad de Merlin Properties, renueva su compromiso de colaboración con la Asociación Parkinson Gandia Safor y se suma como colaborador un año más a la Run for Parkinson Gandía 5K, una carrera solidaria que se celebrará el próximo 26 de mayo en la playa de Gandia.

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la IX edición de la Run For Parkinson, tiene como objetivo principal dar visibilidad a la enfermedad de Parkinson, fomentar la investigación y recaudar fondos para la Asociación Parkinson Gandía Safor. En la última edición celebrada participaron más de 430 personas.

La Run for Parkinson Gandia 5K tendrá lugar en primera línea de la playa de Gandia. La salida y la meta estarán ubicadas en el Paseo Marítimo Neptuno, frente al Real Club Náutico. El recorrido tendrá una distancia de 5 kilómetros y podrá completarse corriendo, trotando o andando.

El Centro Comercial La Vital está comprometido con distintas causas sociales y colabora con diversas entidades y asociaciones de la Comunidad Valenciana.

La Run For Parkinson Gandía 5K es una de las iniciativas solidarias a las que el Centro Comercial se suma cada año con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

Todo el dinero recaudado irá destinado a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y las de sus familias, poniendo a su alcance recursos y tratamientos especializados, apoyando en la investigación y creando un entorno social más integrado.

El plazo para inscribirse se cerrará el viernes 24 de mayo a las 14 horas. Para hacerlo, hay que entrar a la página de www.crono4sports.es o acudir a alguno de los puntos de venta físicos (Calzados Malonda: C/Abad Sola, 90; Farmacia Vercher: C/ Benissuai, 11 i C/ Daimuz, 21; Farmacia Germanies 106: Passeig de les Germanies, 106; Tramuntana Esports: C/ Vallier, 3, i TR10 Studio: C/ Alzira, 16) y abonar 8 euros.

En una edición más, La Vital volverá a ser el punto de recogida de dorsales e inscripción para todos los participantes durante el sábado 25 de mayo, en horario de 10 a 20 horas. Además, como muestra de agradecimiento y apoyo, cada corredor inscrito recibirá una mochila deportiva cortesía del Centro Comercial.

Si el día de la carrera todavía quedan dorsales, las personas que aún quieran sumarse a la iniciativa tendrán que pagar 10 euros.

Habrá tres categorías: una absoluta masculina, una absoluta femenina y otra infantil. En cuanto a los premios, se librarán a los tres primeros deportistas clasificados de cada modalidad, así como al equipo más numeroso de la carrera.