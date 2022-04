La sexta ola de la pandemia de coronavirus y la variante ómicron ha sido un verdadero tsunami que ha reventado todas las previsiones de contagios. Durante los dos últimos meses las cifras de contagios han roto todo los récords previos y casi todo el mundo conoce a alguien que se ha contagiado. Casi nadie se ha librado. Sin embargo, lo cierto es que hay algunas personas que pese a haberse expuesto al virus y a personas infectadas no se han contagiado o, por lo menos, no han dado nunca positivo en un test de antígenos ni han desarrollado síntomas. ¿Son inmunes o asintomáticos? La respuesta parece estar en la inmunidad esterilizante de algunos pacientes.