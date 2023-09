La alopecia es la pérdida anormal del cabello, lo que comúnmente conocemos como calvicie. La más frecuente es la alopecia androgénica, también llamada alopecia androgénetica o calvicie común; es decir, la que sufren los hombres. El 95 % de las alopecias las padecen hombres.

La más visible es la que afecta al cuero cabelludo, pero también puede aparecer en otras zonas de la piel, como las pestañas, las axilas, la región genital o la barba.

España es el segundo país del mundo con mayor número de personas que sufren alopecia respecto a su población total y la patología no es un problema exclusivo de los hombres; también la padecen las mujeres.

De hecho, según algunos estudios el 50 % de las mujeres de entre 40 y 60 años sufren problemas de pérdida del cabello. Las causas se deben, principalmente, a desequilibrios hormonales, factores genéticos, estrés o una mala alimentación y “los malos hábitos son los responsables del 40 % de los casos de alopecia en nuestro país, explica el Dr. Romagnoli.

Las mujeres “lo viven con un impacto emocional mucho más fuerte”, explica el Dr. Romagnoli, especialista que ganó el premio al mejor médico en cirujía capital del año 2021. Esta circunstancia provoca que “los tratamientos sean incluso más necesarios que en los hombres”. Y es que el doctor recuerda que la cirugía no es la única técnica para combatir la pérdida del cabello, sino que los tratamientos pueden contribuir a fortalecer el cabello y no tener que recurrir a un trasplante capilar.

Para poder ofrecerles una atención personalizada y con la privacidad que este tipo de tratamientos precisa, el Dr. Romagnoli -médico especializado con más de una década de experiencia- tiene prevista la apertura de una nueva clínica capilar en Valencia que ofrece en exclusiva tratamientos más innovadores y específicos para mujeres introduciéndolos también en todos los centros MR de la Comunitat Valenciana.

Todos los centros MR del Dr. Romagnoli ofrecen una atención personalizada a los pacientes, con técnicas ligadas a la innovación y con un asesoramiento especializado para que él o la paciente conozca todas las opciones a su disposición.

Tratamientos para fortalecer el cabello

Antes de recurrir a un trasplante capilar, el Dr. Romagnoli recomienda consultar a médicos especialistas para obtener una valoración sobre cuál es la mejor opción para el paciente: “El tratamiento capilar es más amplio y puede ser más importante que la propia cirugía”, reconoce. Además, explica que hay tratamientos que se administran de forma oral. Sin embargo insiste: “El asesoramiento es fundamental”.

Entre los tratamientos de fortalecimiento del cabello, son dos los más habituales. El primero de ellos es la mesoterapia capilar, que consiste en la inyección de vitaminas o farmacología en el cuero cabelludo para retrasar su caída o fortalecerlo. “Cada clínica, tiene su propia fórmula magistral -, explica el Dr. Romagnoli -, que combina la farmacología con vitaminas y otros compuestos”. En función de la evolución de cada paciente, se puede administrar mensualmente o, incluso, cada dos o tres meses. “Es una fórmula para no tener que estar medicándose cada día”, apunta el especialista.

Entre otros tratamientos capilares destacaría el plasma rico en plaquetas, el más recomendado, según el mejor doctor de España. Es una técnica indolora y mínimamente invasiva en la cual se introduce el plasma del propio paciente en el cuero cabelludo para darle al “cabello lo que necesita” e incrementar “su fuerza y grosor”. Según el Dr. Romagnoli, los resultados llegan tras el tercer tratamiento, es decir, tras tres meses, puesto que, inicialmente, lo recomendable es una sesión mensual. “A los tres meses, el paciente ve que el cabello está más fuerte, más brillante y menos envejecido”.

Pero, ¿cuántas sesiones son necesarias? “Recomiendo entre cuatro y seis sesiones -, relata – aunque suele ser necesario realizar un mantenimiento cada dos o tres meses. Depende también de la evolución de cada paciente. Podría, incluso, no ser necesario”.

Cirugías pioneras FUE 'single refill' y ‘non shave’

En las clínicas MR utilizan dos tipos de cirugías innovadoras:

El innovador procedimiento FUE Single Refill, que tiene un grado de satisfacción muy alto por parte del paciente, obtiene un resultado natural y un repoblamiento de alta densidad. A diferencia de otras técnicas de autotrasplante, este es un procedimiento absolutamente microinvasivo, debido a que el instrumento utilizado para la eliminación del vello de las zonas donantes es el más pequeño del mercado, con un diámetro de 0,7/ 0,8 mm.

Además, esta técnica es ambulatoria y se realiza bajo anestesia local, por lo que el paciente, una vez finalizada la cirugía, tendrá una pronta recuperación y podrá reincorporarse a la vida social inmediatamente después, siguiendo las indicaciones que le proporcionará el médico. La microinvasividad de esta técnica permite una curación muy rápida y se caracteriza por la ausencia total de cicatrices.

También en las clínicas MR utilizan otra técnica avanzada que es la Non Shaven FUE, en la que no es necesario que el paciente se rasure la cabeza. Es otra técnica “muy poco invasiva, indolora y de corta duración”, comenta el Dr. Romagnoli. La operación dura entre cuatro y seis horas, según explica. El gran avance es que el paciente no sufre cambios estéticos importantes, que es una de las principales limitaciones que tienen los pacientes a la hora de decidir si someterse a un trasplante capilar.