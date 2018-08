La insegura moda de los flotadores gigantes

El flamenco, el unicornio, el toro mecánico acuático, el anillo de diamante, la sandía para dos, el tucán, la nube, el helado, la berenjena gigante, la pizza para ocho, el donut...La lista de modelos de flotadores XXL es larguísima y sus diseños de colores llamativos y estrambóticas formas abundan en las playas alicantinas y en las del resto del país desde que varias «celebrities» subieran a las redes sociales sus fotos sobre estos gigantes de aire. A priori son un elemento de diversión en el agua pero empiezan a traer de cabeza a los socorristas pues al ser más grandes se suelen agarrar a ellos más personas y pueden dificultar un rescate. Son inseguros en caso de volcar y cuando hay corrientes marinas. En las playas de Alicante el servicio de salvamento corrobora que los flotadores que se llevan a las playas tienen cada vez mayores dimensiones y que les preocupan los días de corriente. De hecho, cuando el viento es fuerte y ondea la bandera amarilla quedan prohibidos. Un protocolo que se aplica con cualquier colchoneta pero que en estos casos se vigila más pues sobre todo los niños no están precisamente seguros sobre estos hinchables. «Si van a más habrá problemas porque los bañistas protestarán», augura el coordinador del servicio de salvamento de las playas de Alicante, José Miguel Jiménez, que invita a tener cuidado con su uso para no entorpecer a los demás. Esta moda aparentemente inofensiva esconde muchos peligros pues las corrientes pueden hacer que una persona acabe mar adentro. Aunque de momento no hay advertencia al respecto en la provincia, el Cabildo de Gran Canaria ya avisa de que «representan un peligro para los bañistas porque no cumplen con las normas de seguridad».

Una entidad que impulsa campañas para la prevención de accidentes en el medio acuático ha advertido de hecho de los riesgos de utilizar en el mar los flotadores XXL debido al desplazamiento que pueden causar el viento y el oleaje desde la costa hacia dentro, por lo que recomiendan que se usen solo en piscinas. Un aviso que llega después de que en las costas inglesas se hayan producido más de 20 rescates. «Nunca olvides que los niños son los más vulnerables al medio acuático. Solo hacen falta 27 segundos para que un bebé de doce meses de vida se ahogue», destacan. No es lo único que preocupa a los vigilantes de las playas de Alicante. También los hidropedales, «son muy grandes, y a veces la gente que los alquila no obedece las normas y se mete en la zona de bañistas, donde le puede dar un golpe a alguien y es peligroso al ser una estructura dura».