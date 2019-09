El vestidor de Susana Golf

Domingo: Kikazaru

Los tres monos sabios de la cultura oriental se basan en un antiquísimo proverbio -No veas lo malvado, no escuches lo malvado, no digas con maldad- inspirado a su vez en la palabra de Confucio. Kikazaru es el macaco que se tapa los oídos. Los niños son sencillos, primarios, intuitivos. Chayo da un concierto en Chipiona. Es un homenaje a la más grande. En primera fila se sienta, más feliz que una perdiz, Rosa. Hay una niña aupada en hombros de un padre. Chayo se arranca, toda emoción, ojos entornados, a pleno pulmón. La niña se lleva las manos a los oídos. Si uno quiere sacar punta, la saca. Pero los niños tienden a exagerar los gestos. La niña también podría ser budista. Son las Fiestas de la Virgen de Regla. Pero Rosa es cristiana y devota y en su momento de transmutación se entregó sin ambages a Buda y la meditación zen. En cualquier caso, la niña, al revés de lo que piensan algunos, quizá está del lado de Chayo. Y lanza, como ella, pero con las manitas en las orejas, el mensaje de Kikazaru. No escuches a los maledicentes. A esos que dicen que no cantas, que no vendes, que hay quien se cubre los oídos cuando entonas. Om.





