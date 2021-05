Hace justo una semana la Reina Letizia se convertía, gracias a su espectacular look, en la gran protagonista de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Dando un cambio radical a su estilo, la monarca incluía una nueva marca en su impresionante vestidor, "The IQ Collection", una firma Made in Spain cuya diseñadora es una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Inés Domecq, mujer de Javier Martínez de Irujo. Un elegantísimo y arriesgado mono en color blanco con botones en la parte frontal y favorecedores volantes en la parte superior con el que la mujer de Felipe VI acaparó todas las miradas, con su mejor estreno de los últimos tiempos.

Este miércoles Doña Letizia ha retomado su agenda institucional presidiendo una Reunión de trabajo de la 'Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias' (FEDEPE) en el marco de los actos conmemorativos del 30º aniversario de sus premios y, tratándose de un acto de claro corte profesional, la Reina ha vuelto a ponerse su uniforme 'de trabajo', regalándonos un look 'working' tan sobrio como correcto. Pero, no podemos negarlo, nos ha dejado con ganas de más tras su impresionante aparición en Fitur hace siete días.

Optando por 'reciclar' prendas y complementos de su amplio vestidor, la Reina ha lucido uno de sus estampados fetiche, los cuadros Príncipe de Gales, con su favorecedor vestido tubo de Hugo Boss, que le hemos visto en numerosas ocasiones. Un modelo de corte midi que marca perfectamente su silueta gracias a su efecto envolvente con el que los cuadros tienen un ligero efecto asimétrico.

Como complementos, varios elementos claves de su exclusiva colección. Un estrecho cinturón negro para potenciar el efecto 'fit' del vestido, sus altísimos salones bicolor de Magrit - un diseño único creado en exclusiva para Doña Letizia en 2018 - y su elegante y versátil bolso blanco de Furla con cadena de eslabones dorados XL.

Sin duda, un outfit sobresaliente con el que la Reina ha vuelto a demostrar que se ha convertido en la mejor embajadora del 'look working', que domina como nadie, y con el que una semana después de impactar con su mono blanco de estreno, ha vuelto a mostrar su faceta más profesional.