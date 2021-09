Kiko Rivera acaba de lanzar su propia firma de moda. El dj decidido iniciar una nueva aventura empresarial lanzando al mercado su nueva firma de ropa.

El nombre ha provocado una gran revuelo en redes sociales ya que el dj ha elegido el nombre de la finca que tantos problemas le ha dado con su madre. La marca de ropa que el hijo de Isabel Pantoja,ha decido se llama 'Cantora is mine', que traducido al español quiere decir 'Cantora es mía'.

El DJ vuelve a causar un terremoto dentro del clan Pantoja, ya sacudido anteriormente por otras polémicas en las que se ha visto envuelto como los rumores de ruptura con su mujer, Irene Rosales por una supuesta infidelidad.

La finca que tantos problemas le ha dado con su madre por el reparto de la herencia de Paquirri es ahora el nombre de su nuevo negocio. En la tienda online vende sudaderas, camisetas, mochilas, riñoneras hasta incluso tazas con el nombre.

Firma de ropa de Kiko Rivera: Kantora is mine

El logo de la firma es un toro con alas y en la parte superior lleva una corona. En el centro de la imagen aparece el nombre 'Kantora' y bajo 'is mine' (es mía). Un nombre que no va a pasar desapercibido y ha dado mucho de que hablar. Presumiblemente no hará ninguna gracia a Isabel Pantoja.