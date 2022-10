Las paredes de la Casa de la Misericordia esconden hechos insólitos. Este recinto albergó cerca de mil niños necesitados durante la época de la posguerra. Según han relatado algunas personas que crecieron durante esos años en el centro, por aquel entonces se aplicaron castigos ejemplares, algunos niños murieron ahogados en la piscina del complejo, y otro murió tras caer desde una ventana del tercer piso. Otros testimonios apuntan a que se sufrieron graves episodios de gripe, escaseaba la comida, y lo más grave de todo, algunos de los curas del centro abusaron de los niños.

Todos estos hechos escalofriantes podrían explicar los episodios que han vivido algunos de los trabajadores del centro los últimos años. La Casa de la Misericordia hoy en día se ha convertido en un centro educativo, es la sede en València de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de un centro de formación profesional y un instituto de Enseñanza de Secundaria. De hecho, a este centro acuden diariamente alrededor de 4.000 alumnos y 200 profesores.

No obstante, no debemos olvidarnos del resto de empleados, como los vigilantes de seguridad y las empleadas de limpieza. Estas personas acuden cuando el centro ya ha cerrado sus puertas, y supuestamente está vacío. Pues bien, estos trabajadores son los que aseguran haber sido testigos de situaciones paranormales como luces que se encienden y se apagan solas, cuadros que se caen al suelo de repente, ruidos extraños sin razón aparente, llantos de un niño... Incluso una mujer vio una vez a un muchacho en una de las ventanas del centro.

Durante una noche de trabajo, un guardia de seguridad perdió las llaves de su coche, y no lograba encontrarlas por ninguna parte. Por este motivo, decidió llamar a su mujer para que le trajera el juego de repuesto. Cuando la mujer llegó a la Casa de la Misericordia vio a un niño que le estaba saludando desde una ventana. Justo desde una ventana del tercer piso, y justo desde la ventana desde la que se precipitó un niño años atrás.

La mujer, evidentemente, desconocía esta historia, y cuando fue a entregarle las llaves a su esposo, le advirtió de que todavía quedaba un alumno dentro del centro, y le contó lo que acababa de ver. Sin embargo, el guardia de seguridad aseguró a su mujer que lo que le estaba contando era algo completamente imposible, y que en el centro ya no quedaba nadie a esas horas de la madrugada.

No obstante, este no ha sido el único episodio paranormal que ha ocurrido en la Casa de la Misericordia. Otro guardia de seguridad del centro aseguró que fue testigo de cómo caía un cuadro al suelo de repente. No existe ningún tipo de explicación, ya que el seguridad asegura que no había ninguna corriente de aire que pudiera haber provocado la caída del cuadro, y que, además, cuando se acercó, pudo ver cómo la alcayata que lo sustentaba estaba perfectamente en su sitio.

Por su parte, dos empleadas de la limpieza han afirmado haber escuchado el llanto de un niño mientras realizaban el turno de noche. Por si fuera poco, un vigilante de seguridad que trabajó en el centro explicaba que muchas veces las luces se apagaban y se encendían poco después solas, y otro explica que una vez escuchó un golpe muy fuerte, pero que cuando acudió al lugar donde supuestamente se había producido no encontró nada.