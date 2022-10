El Kaki Persimon® Bouquet® de Anecoop, cooperativa agroalimentaria con sede en València y uno de los principales operadores de productos hortofrutícolas del mundo, cumple 25 años.

Este acontecimiento se produce justo en el marco de una campaña difícil por el importante descenso de cosecha de esta popular fruta de otoño, debido a la climatología de lluvias primaverales y excesivo calor durante el verano.

Sin embargo, desde Anecoop no han querido dejar de hacer un reconocimiento al kaki Persimon® por su larga e influyente trayectoria en el sector agrario de la Comunitat Valenciana, que ha conseguido transformar el modelo productivo autonómico bajo dos firmes premisas: innovación y apuesta por el producto local.

Para hablar de su origen es necesario remontarse cinco décadas atrás, cuando agricultores de la comarca valenciana de la Ribera del Xúquer identificaron una variedad autóctona de kaki, redonda y sin semillas, a la que denominaron “Rojo Brillante”.

Su característico sabor —dulce y con una consistencia similar a la del melocotón— responde a la actualización acometida en los años 90 en su sistema de maduración. Y es que, al privar a la fruta de oxígeno durante un tiempo determinado, se consigue eliminar la aspereza de la pulpa cuando el kaki todavía está duro y crujiente, en su punto óptimo de madurez y conservando todo su sabor. ¿El resultado? Un kaki “Rojo Brillante” de excelente calidad.

Avalados por la Denominación de Origen Kaki de la Ribera del Xúquer, certificación oficial que aparece correctamente sellada y numerada en cada envase y que es garantía de calidad, utiliza la marca Persimon® para que el mercado distinga la fruta dura que se encuentra en su punto óptimo de maduración y lista para comer, como sucede con el Kaki Persimon®.

De este modo, cabe destacar que Anecoop comercializa el Kaki Persimon® con Denominación de Origen Ribera del Xúquer bajo su marca de prestigio Bouquet®, fiel a su compromiso de ofrecer solo fruta de calidad excepcional.

Fruta predilecta de la dieta mediterránea

En plena década de los 90, los y las consumidoras apostaban por el kaki clásico, que se comía blando y con cuchara, una característica que limitaba su consumo no solo al ámbito del hogar, sino también desde el punto de vista geográfico, pues su breve vida comercial no le permitía llegar más lejos del propio territorio nacional y Portugal.

No obstante, la introducción del Kaki Persimon® en el mercado consiguió transformar su consumo, mucho más sencillo, cómodo, versátil y accesible. Desde un snack saludable a media mañana hasta un postre sabroso y vitamínico, el kaki se consolidó como una fruta esencial en la reconocida dieta mediterránea. ¡Y no es para menos!

Ya no era necesario pelarlo y comerlo con cuchara y se podía consumir con o sin piel. Además, al no tener hueso ni pepitas no se generaba desperdicio, por lo que no sorprende que fuese la opción predilecta de muchos consumidores.

Cualidades a las que, además, se deben añadir sus múltiples cualidades nutricionales.

Kaki Persimon® Bouquet®, grandes beneficios para la salud

Las defensas son esenciales para proteger nuestro organismo, por lo que es necesario incluir alimentos con gran contenido de vitamina C en nuestra dieta, como el Kaki Persimon®.

Esta sabrosa fruta, como se ha mencionado anteriormente, goza de gran popularidad entre la variedad hortofrutícola del otoño. Su elevado contenido de agua, hidratos de carbono y compuestos bioactivos, como fibra alimentaria, así lo ameritan. Además, también posee vitamina A y propiedades antioxidantes.

Beneficios nutricionales. Esta fruta es ideal para las personas que practican deporte al poseer un alto contenido de agua, lo que ayuda a mantener un buen nivel de hidratación. Además, la fructosa que contiene proporciona energía y, respecto al potasio, favorece la contracción muscular.

Beneficios asociados a su elevado poder antioxidante. Es un aliado frente al estrés oxidativo que provoca el envejecimiento celular.

Apoyo al medio rural

El Persimon® Bouquet®, consolidado desde hace 25 años, se cultiva en España de forma integral, lo que constituye un programa de cultivo con un importante valor social que permite que numerosos agricultores, así como sus familias, puedan continuar con la actividad agrícola todo el año, ayudando así a dar “Raciones de Vida para el Campo”.

De este modo, elegir Persimon® Bouquet® supone contribuir a la sostenibilidad de la agricultura limitando el abandono de las tierras de cultivo y afianzando la población al medio rural y, por ende, el relevo generacional.

“La historia reciente nos ha hecho darnos cuenta y valorar que la producción de alimentos ha de estar en nuestras manos, ser fuerte, independiente y estar preparada ante cualquier situación”, afirman desde Anecoop.