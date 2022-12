¿Has decidido ya si comprar una casa o vivir de alquiler? ¿Qué opción será la mejor? ¿Tengo el dinero suficiente para afrontar esta operación? ¿Qué opción encaja mejor con mi forma de pensar y de vivir? Seguro que estas preguntas te han surgido en algún momento.

Es importante decidir entre comprar o alquilar una vivienda ya que nos puede traer muchos quebraderos de cabeza y en la que entran en juego numerosos factores. Históricamente, España ha sido un país de propietarios. Aunque la media de personas que viven de alquiler en nuestro país está por debajo de otros países europeos, este porcentaje ha aumentado en los últimos años.

Si quieres que te ayudemos a resolver tus dudas sobre si comprar o alquilar, sigue leyendo este artículo, porque teniendo en cuenta tus necesidades y tu situación personal, serás tú mismo el que decidas cuál es la mejor opción gracias a esta calculadora.

La situación del mercado inmobiliario y el precio de la vivienda

Es importante prestar atención a la evolución del precio de la vivienda en la zona en la que quieres residir, tanto la de los pisos en venta como la de los alquileres.

No se paga lo mismo en todas las ciudades al comprar o alquilar una casa y el precio final puede variar mucho entre unas y otras comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta también la fiscalidad de cada región, ya que en algunas existen incentivos para alquilar y, en otras, para comprar.

En general, es desaconsejable comprar si el precio de vivienda está en máximos históricos y alquilar cuando el coste de los arrendamientos está disparado. Lo mejor es que investigues y contactes con profesionales del sector para conocer más en profundidad la situación actual del mercado inmobiliario.

Tu situación económica, un factor fundamental a la hora de decidir

Para decidir entre comprar o alquilar, es importante que tengas muy en cuenta tu situación económica: estabilidad laboral, ingresos mensuales, ahorros, etc…

Seguramente, no podrás pagar una casa al contado, ya que no tendrás dinero suficiente para afrontar toda la operación de golpe, por lo que tendrás que contratar un préstamo hipotecario. El precio de las mensualidades de la hipoteca casi siempre va a ser menor que el del alquiler, pero debes fijar una hipoteca que sea fácil de asumir en situaciones de riesgo, ya que, si en el futuro no puedes hacer frente a las deudas contraídas con el banco, tu casa sería embargada. Por otro lado, si tu situación económica empeora, siempre puedes vender.

A la hora de hacer frente a una hipoteca, es importante contar con al menos el 30% del precio de la vivienda que te interese ahorrado y saber que los bancos te van a exigir un trabajo estable. Adicionalmente, es recomendable, que la cuota de la hipoteca no supere el 30% de tus ingresos mensuales.

Una vez hayas comprado la casa, y de forma adicional al pago de la cuota de la hipoteca, también tienes que tener en cuenta los gastos de mantenimiento de lo que tendrás que hacerte cargo: IBI, gastos de comunidad, tasas municipales, etc…

Mientras que con el alquiler, por otra parte, podrás ahorrarte todos estos gastos. Pero sí necesitarás tener reservada, una cantidad para pagar la fianza con la primera mensualidad a la firma del contrato, (que suelen ser dos mensualidades por lo general) y los honorarios correspondientes si la gestión la ha llevado a cabo una inmobiliaria.

Por tanto, la situación ideal es contar con un trabajo estable que te permita pagar el alquiler puntualmente cada mes, sin imprevistos ni sobresaltos.

Estilo de vida y prioridades

¿Cuáles son tus planes de futuro? ¿Y tus prioridades vitales? Otro factor fundamental a tener en cuenta para decidir si comprar o alquilar una vivienda es tu propio estilo de vida personal.

Si tu aspiración es la de tener una vida estable y segura, sin duda te recomendamos comprar. El alquiler, en cambio, te puede venir mejor si te mudas habitualmente por trabajo o por motivos personales y también si no deseas vivir atado siempre al mismo sitio.

Un aspecto que suele jugar un papel importante en esta decisión es la edad. Los jóvenes que desean emanciparse cuanto antes no suelen contar con el dinero suficiente para hipotecarse (y mucho menos para comprar una casa), por lo que el alquiler suele ser la forma más fácil y rápida de alcanzar su independencia. A medida que pasan los años, la mayoría de la gente suele alcanzar una cierta estabilidad y la idea de comprar una vivienda suele ser más recurrente.

La mejor ayuda para tomar la decisión

¿Comprar o alquilar? No hay una alternativa más recomendable que otra, lo que tienes que hacer es reflexionar sobre tu propia situación personal, laboral y económica y tomar una decisión. Para que puedas hacerlo de forma rápida y sencilla, esta calculadora te permitirá ver los gastos a los que debes hacer frente tanto si compras como si alquilas una vivienda. ¡Pruébala y elige la opción que más te convenga sin miedo a equivocarte!