Conseguir un piso en alquiler se ha convertido en algunas ciudades en todo un reto. Además de la poca oferta disponible, los precios y la cantidad de trámites necesarios para formalizar el contrato con seguridad para las dos partes (tanto propietario como inquilino) es complicado, costoso y, en muchas ocasiones, casi imposible.

El precio de la vivienda de alquiler es uno de los principales problemas que afecta al sector inmobiliario. Tanto es así que la recién aprobada Ley de la Vivienda regula precisamente los posibles incremento del precio en las zonas más tensionadas. El objetivo de esta regulación es controlar los precios sin dañar ni a propietario ni a inquilino. Además del precio del alquiler, otro de los puntos que la ley regula son los honorarios que las inmobiliarias cobran por la gestión.

A propósito de esta regulación se ha hecho viral la conversación entre los responsables de un inmobiliaria en Murcia y una persona interesada en uno de los inmuebles ofertados. Tras conocer los detalles de la oferta, los potenciales inquilinos optaron por aceptarla y, tras disculparse por el tiempo que tardaron en decidirse, subrayaron su disconformidad por tener que pagar los honorarios en caso de haberla aceptado pese a la entrada en vigor de la nueva ley.

"Surrealista que me esté llamando roja"

Fue precisamente ese comentario el que desencadenó una respuesta por parte de la inmobiliaria que ha hecho que la conversación se viralice en redes hasta el punto de que FACUA no descarta tomar cartas en el asunto. Aunque inicialmente lo borró, los responsables de la inmobiliaria insistieron en que esa ley no era aplicable en Murcia al gobernar el Partido Popular y acabaron calificando de "Rojos" a los posibles inquilinos.

Quien no sale de su asombro por la respuesta es la persona que inicialmente iba a alquilar el inmueble. "Surrealista me parece que me esté llamando roja...." y no descarta iniciar acciones legales. A lo que la inmobiliaria le responde con un contundente "Pues eso, Rojos... Denuncia Payasa"

Una amiga está buscando piso de alquiler en Murcia. La conversación con esta inmobiliaria te va a hacer flipar y darte cuenta de cómo de creciditos están por aquí. Que impotencia... pic.twitter.com/GISa3BBaXB — Peligrosa★María (@merykoneo) 7 de junio de 2023

La conversación se ha viralizado en redes sociales y ya acumula casi 16.000 me gustas en Twitter.