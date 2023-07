La boda de Tamara Falcó está viciada. Por mucho que la pareja se empeñe en luchar hasta el final para caserse en una espectacular boda en el Rincón el próximo 8 de julio, han sucedido una serie de acontencimientos que no han dejado de poner en jaque el futuro enlace de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Concretamente, el acto se desarrollará en el Palacio El Rincón, en Aldea del Fresno, a 60 kilómetros de Madrid.

La infidelidad de Onieva

Primero fue la infidelidad del empresario a la hija de Isabel Preysler mientras disfrutaba de un festival de música electrónica en Estados Unidos a las pocas horas de que Falcó compartiera públicamente la pedida de mano de Onieva. La marquesa de Griñón no se lo pensó dos veces y rompió la relación, a pesar de que el párroco de confianza de la aristócrata que los va a casar es "el marido ideal para Tamara" porque, a pesar de haberle sido infiel, "ha apostado por ella, ha luchado y la ama. Hacen buena pareja, los veo enamorados y locos el uno por el otro". En enero de este año, Íñigo Onieva volvió a pedirle a Tamara Falcó que se casara con él. Y lo hicieron enmarcado en su viaje al Polo Norte.

Entonces, la pareja decidió a los pocos meses darse una segunda oportudidad, y todo iba viento en popa. O al menos lo parecía, y es que hace unos días, a tan solo una semana de la boda, ha salido a la luz otra infidelidad de Íñigo Onieva hacia la hija de Isabel Preysler. Lo ha hecho público precisamente la joven con la que habría tenido el romance Onieva, en una exclusiva para EDATV.

Según cuenta la susodicha, agente de la Policía Nacional, ella y el empresario habrían estado juntos mientras Onieva y Falcó eran pareja, y que él incluso llegó a subirle al piso de la socialité para terminar allí la noche. Además, él le habría ocultado en todo momento su relación con Tamara.

El vestido de boda

Lo próximo fue el vestido con el que Falcó iba ir al altar. La hija de la Isabel Preysler iba a vestir un diseño de Sophie et Voilà el día de su boda. La influencer había firmado un contrato con la marca, pero la firma bilbaína decidió romperlo a tan solo dos meses de la ceremonia, dejando a la celebrity sin vestido. Pero rápidamente firmó con Carolina Herrana y ha viajado varias veces Nueva York para hacerse las pruebas del diseño.

Las ausencias en la lista de los invitados

La boda de Falcó y Onieva contará con un total de 400 invitados de todos los ámbitos. Según el entorno de la marquesa de Griñón, el tenista Rafa Nadal y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se perderán el 'sí, quiero' de la colaboradora de 'El Hormiguero' y el empresario. Tampoco faltarán al enlace grandes nombres mediáticos como Eugenia Martínez de Irujo y Carmen Martínez-Bordiú.

Así que la ilustre lista de personas a las que la pareja habría invitado para ser testigos directos de su felicidad parece ya cerrada, pero ha dado mucho que hablar. Además de las familias de ambos al completo, asistirían un buen número de rostros conocidos. Amigos como Juan Avellaneda, Eugenia Silva o Vicky Martín Berrocal, compañeros de 'El Hormiguero' como Pablo Motos, Nuria Roca o Juan del Val. Los jueces de MasterChef, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera, tampoco faltarán a la gran cita. Así que el mundo de la televisión también estará presente en el gran evento. La pareja ha decidido no invitar a periodistas y requisará los teléfonos móviles para que no se filtre información del enlace.

La sonada y gran ausencia será Enrique Iglesias, aunque era algo que Tamara Falcó ya esperaba. Y es que el artista prefiere venir de Miami los días previos o posteriores al enlace y felicitar a su hermana en persona, pero no le gusta estar rodeado de cientos de personas.

Boris Izaguirre es otra de las ausencias más sonadas. Entre ellos ya no existe una buena relación desde que fue muy crítico con el discurso de la marquesa sobre los matrimonios homosexuales. Tampoco irán José Luis Martínez-Almeida, Alfonso Díez y Esther Doña. Estes ausencias no han sorprendido para nada, pero nadie se esperaba que las hermanas Ana y Sara Verdasco no estuviesen invitadas.