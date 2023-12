La actriz Hajar Brown, una de las protagonistas de la serie Skam España, ha compartido un vídeo en TikTok en el que da su opinión sobre la película 8 apellidos marroquís, que se estrenó ayer.

La joven es practicante del Islam, y desde esta posición ha comentado de manera general la nueva comedia después de verla en la premiere. Conscientes de esto, sus seguidores le cosieron a mensajes para saber su opinión del film.

Debido a que compartió el tiktok el día anterior al estreno de la película, la actriz no quiso entrar en detalles, y ha anticipado que después de que se estrene publicará más vídeos en los que sí que entrará en detalle.

"En general me lo he pasado bien. Me da rabia pero me lo he pasado bien, es gracioso. En este tipo de cosas voy con pocas expectativas y voy con miedo porque es como jolín, otra peli más donde sale una mora o un moro seguro que esto, esto y esto", comienza.

"Siento que esta película la habría necesitado en 2018, no en 2023"

Critica que normalmente las películas muestran esta cultura desde "una perspectiva de superioridad moral" :"Los moros son lo peor, unos incivilizados...". No obstante, agradece que en este caso han cambiado la perspectiva: "No quiero decir que esté bien, pero es que es otra diferente a la que conocemos, en ese sentido creo que hemos avanzado".

"Siento que esta película la habría necesitado en 2018, no en 2023, porque para mí ya es tarde, pero está bien que a los cines, a la gran pantalla hayan llegado este tipo de proyectos porque eso significa que está calando el mensaje", opina la joven.

"He sentido que las dos culturas han tenido la misma importancia"

"Me lo he pasado bien, me he reído. Evidentemente no está todo perfecto, hay un par de cosillas en las que han patinado, pero por lo demás súper bien. Por fin una película en la que la cultura marroquí es protagonista y no solamente algo secundario. He sentido que las dos culturas han tenido la misma importancia", recalca.

También ha animado a las personas árabes, con un toque de humor, a ir a ver la película al cine: "Si eres moro ve tranquilo porque te lo vas a pasar bien", asegura. Aunque también ha advertido que no hay que olvidar que se trata de una comedia: "Es una comedia y está todo más exagerado. Juegan con la dualidad: ni todos los españoles son así, ni todos los moros tampoco".

Finalmente, ha querido puntuar el film, y en su opición se merece un 6, aunque explica que si esta película hubiera visto la luz en el 2018 le habría llegado a poner hasta un 7,5.