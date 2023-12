Carlos Haro anda estos días como un niño con zapatos nuevos. El diseñador de Aldaia está feliz. Muy feliz. Su nombre está en boca de todos. Y más que lo estará. Haro ha sido el elegido por Mediaset para vestir a Marta Flich en uno de los momentos más especiales del año: los minutos en los que la presentadora, junto a Jesús Calleja, explicará el funcionamiento del carrillón, los cuartos y las esperadas Campanadas que, este año Telecinco y Cuatro retransmitirán desde la Plaza Nueva de Sevilla. «Aún no me lo creo», suspiraba ayer Carlos Haro en su taller de Aldaia.

«Ahora que se ha hecho público es como que me he quitado un peso de encima porque no se lo podía contar a nadie», resoplaba. «Todo era tan secreto que incomodaba», confiesa.

La presentadora valenciana, «todo un pibón», define Haro, lucirá un vestido de alta costura creado exprofeso para ella ya que, la responsable de estilismo de Mediaset, marcó al diseñador cómo debería ser la exclusiva pieza.

«Hemos tenido un mes para crear el vestido. Se pusieron en contacto conmigo el 1 de diciembre y me pidieron que les hiciera una propuesta siguiendo algunas pautas. Les envié en vez de un boceto, que es lo que pidieron, unas fotos para que visualizaran mejor el diseño. Les gustó. Y, durante las campanadas, será el público el que diga si el traje gusta o no», explica Haro que, desvela, el traje no será rojo como inicialmente se había dicho. Será «tornasolado», avanza sin desvelar concretamente el color o el tono. «Sólo te cuento que gusta romper con los topicazos»,ironiza. «Es un color que refleja la alegría de Sevilla, desde donde se hace la retransmisión, y, según la luz parece un color u otro», lanza. Todo apunta que, siguiendo la línea de prendas de alta costura que confecciona el diseñador, el vestido será de corte sirena con volúmenes ya que su filosodía es la de homenajear a una mujer femenina y emocional, ilusionada por brillar con luz propia.

Para el aldayero, aun hoy, vestir a una presentadora para este instante es «un sueño». «Aun no me lo creo, y eso que ya está entregado. Este era mi sueño y lo veía como tan inalcanzable que no quería pensar en él», comparte. «Este es el encargo más bestial que me han hecho por la repercusión que puede tener. Esa noche todos estamos pendiente de qué llevan las presentadoras y a todos nos gusta valorarlas. Y, este año, se me valorará a mi», se sorprende muy ilusionado.

Mucha competencia

Y es que, se quiera o no, hablar del vestido de las presentadoras es todo un clásico. Se lleva meses y meses hablando del vestido que Cristina Pedroche lucirá en Nochevieja para dar la bienvenida al año en Antena 3 junto a Chicote. Este año anuncia que «llevará pilas y tendrá movimiento». Pero este año la competencia aumenta, además del mencionado modelo de Marta Flich, en la 1 será la cantante Ana Mena y la futbolista Jennifer Hermoso quienes acompañarán a Ramón García en la liturgia de esa noche y, en laSexta, Cristina Pardo con Dani Mateo.