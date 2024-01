La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tachado de "carta a los Reyes Magos" y de "gran irresponsabilidad" la petición de la Xunta de Galicia al Gobierno solicitando "hasta un submarino" para hacer frente al vertido de pellets, "tres veces más que para el Prestige".

"Estoy un poco sorprendida, no debo ser la única vista la cantidad de memes que se prodigaron ayer en las redes sociales a propósito de la petición de la Real Navy por parte de la Xunta de Galicia", ha señalado Teresa Ribera, este jueves en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

Ante este "desgraciado episodio" de los pélets, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha criticado que la Xunta haya pasado de pedir a los alcaldes que trabajen en las playas a, "dos días después" solicitar al Gobierno "prácticamente todos los medios marinos de Salvamento Marítimo", hasta "helicópteros y un submarino".

"¿Disponibles? Totalmente disponibles. Pero oiga, hombre, no me pida tres veces más de lo que pidió en el Prestige. Los ciudadanos aprecian cuando colaboramos las administraciones pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que, probablemente tendría poca eficacia", ha insistido.

Además, ha precisado que está petición supone "una gran irresponsabilidad porque puede haber episodios que requieren un auxilio inmediato como el rescate de "migrantes en alta mar".

En cualquier caso, Ribera ha opinado que el vertido de pélets es un "episodio desgraciado" y que el Gobierno está en condiciones de "ayudar a quien lo pida", siempre "con arreglo a los protocolos y herramientas" y, en este caso, ha recordado que existe el Plan Ribera para actuar frente a episodios de contaminación marina.