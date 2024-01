Los especialistas lo tienen claro: los virus "no" son más fuertes que antes del covid

"No he tenido una gripe así en mi vida". Es quizá la frase que más se haya escuchado en Extremadura (y en el resto del conjunto nacional) en las últimas semanas. Rara es la persona que no haya sufrido, en primera persona o en familiares directos, un contagio por virus respiratorios, gripe o covid principalmente. Estas navidades y el estreno del nuevo año han empezado a recordar a enero del 2022, cuando parecía que el país empezaba a salir de la pandemia del covid pero se volvieron a disparar los contagios por la irrupción de la variante de Ómicron.

La incidencia del coronavirus llegó a rozar entonces en Extremadura los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad la incidencia es menos de la cuarta parte, pues la máxima registrada ha sido de 722,4 casos por cada 100.000 habitantes; teniendo en cuenta además que ahora los sistemas de vigilancia centinela miden la prevalencia de los tres principales virus respiratorios en conjunto -gripe, covid y Virus Respiratorio Sincitial (VRS)-.

Sin embargo, a pesar de que las cifras demuestran que en este enero hay muchos menos contagios que en aquella ola del covid, la sensación en la población es que las infecciones sí son muy superiores a las de antes de la pandemia y que además estas son más fuertes porque presentan una sintomatología más grave. Pero, ¿científicamente es así? ¿Realmente los virus son más agresivos?

La respuesta de los especialistas es clara: "No". "No considero que sean más virulentos y mis compañeros médicos clínicos, tampoco", afirma el virólogo de origen extremeño, José Antonio López. Lo que ocurre es que en estos momentos circula sobre todo, además del covid (con la variante Pirola y las subvariantes de Ómicron) que no ha dejado de producir contagios durante todo el año, el de la gripe A, que es el más "virulento". Pero es lo habitual.

"Hemos pasado muy pronto del calor al frío y ha habido muchas aglomeraciones, la tormenta perfecta para los contagios" José Antonio López - VIRÓLOGO

Las cifras que confirman que estas infecciones no son más graves de lo normal son las de las hospitalizaciones, que no son superiores a las de los años prepandemia. "No tenemos este año el hospital más lleno que antes de la pandemia y no se puede comparar con el invierno de 2020, cuando tenía 155 ingresados por covid (esta semana había unos 60 por todos los virus respiratorios). El peor mes para Medicina Interna siempre ha sido el mes de enero", reconoce el jefe de este servicio en el complejo hospitalario universitario de Cáceres, Carlos Martín. Aunque sí cree que la infección está durando más días de lo habitual. Y lo dice en primera persona, pues ha sido uno de los extremeños que este enero ha sufrido una gripe: "Habré pasado dos o tres gripes en mi vida y han durado siempre unos tres o cuatro días. Diría que esta me ha durado más que nunca porque han sido siete u ocho días", comenta.

Extremadura sufre ahora una mayor presión en los hospitales, la mayoría están afectados por gripe y son mayores

Martín destaca, no obstante, que esto no significa que la infección curse de manera grave, ya que todas las que se pasan en el domicilio, por muy incapacitantes que sean los síntomas, son consideradas "leves". "Grave es la neumonía bilateral, que mata a la gente", incide. Son estos los casos que terminan en el hospital y que actualmente afectan sobre todo a personas de avanzada edad o con patologías. A día de hoy, además, los ingresados por gripe superan a los del covid. En Cáceres, área de salud en la que ejerce este facultativo, había esta semana cuatro hospitalizados por coronavirus frente a los 30 afectados por la gripe A.

Tendencia a la estabilización

Tampoco es inusual la incidencia: "Estamos en una incidencia no muy lejana a la prepandémica, quizá un poco más elevada pero no hay mayor clínica per cápita", indica el virólogo, José Antonoo López. Sí que reconoce un repunte que se debe a un cúmulo de circunstancias que han desarrollado una "tormenta perfecta" para los virus: "Es cierto que este año se ha dado una conjunción de factores, pues hemos pasado del calor al frío bruscamente, no hemos tenido prácticamente otoño en casi toda España, y hemos tenido muchas ganas de festejar, ha habido aglomeraciones como nunca, como ni si quiera se daba antes de la pandemia, en algunas ciudades se declaraba la alerta negra por afluencia de personas en plazas y calles, celebraciones masivas en sitios cerrados sin apenas ventilación, … Todo esto ha sido una tormenta perfecta, junto al hecho de una menor tasa de vacunación, sobre todo contra la gripe, que en otros años prepandémicos", explica.

En estos momentos, según manifiesta López, circulan sobre todo los virus de la gripe A y el covid. Y el primero, además, se está comportando de manera diferente al invierno del 2022: "El año pasado se dio un hecho curioso y es que el hecho de pasar de una protección máxima (con la mascarilla) a no tener protección hizo que el virus de la gripe entrara de forma anormal y prematura, a finales de octubre. Hubo dos picos de gripe A, que duró hasta diciembre, y a finales de enero se produjo otro en gripe B".

No obstante, por el momento parece que la situación empieza a estabilizarse. Según calcula el virólogo José Antonio López, el VRS ya ha pasado el pico y se espera que la gripe lo alcance a lo largo de esta semana que acaba de comenzar. Extremadura, de hecho, encadena ya 15 días con la incidencia a la baja. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que publica cada semana el Instituto de Salud Carlos III, la semana correspondiente al 7 de enero (últimos disponibles), la tasa era de 674,8 casos por cada 100.000 habitantes. La bajada ha sido mínima, pues es solo cuatro puntos menor que la de siete días antes, cuando la incidencia se situaba en 678,8 casos. No obstante, es de 47,6 puntos menos que hace quince días, cuando la región sufrió el mayor repunte de la temporada, con una incidencia de 722,4.

"La mascarilla es de sentido común. Si vas a urgencias por un tobillo y no te la pones, sales también con una gripe" Carlos Martín - JEFE MEDICINA INTERNA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CÁCERES

Pero estos datos evidencian asimismo que, mientras que las infecciones empiezan a estabilizarse, la presión se ha trasladado ahora a los hospitales. Es también la tónica habitual: a las dos semanas del pico de contagios se suelen colapsar los hospitales. En este caso, Extremadura es una de las regiones en las que más ingresos se producen, con una tasa de 53,5 casos por cada 100.000 habitantes; casi el doble que hace dos semanas.

El análisis de los datos que realizan estos especialistas confirma que hay razones para pensar que este año los virus respiratorios no se han disparado de forma anormal, como ha calado en la sociedad. Es precisamente esa sensación la que ha llevado al Gobierno central a volver a implantar la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios este pasado miércoles. La medida podrá levantarse cuando las comunidades encadenen dos semanas con la incidencia a la baja desde la orden de obligatoriedad de esta protección, lo que significa que Extremadura podrá hacerlo la próxima semana si los datos confirman esa tendencia a la estabilización.

¿Mascarilla sí o no?

La mascarilla pasará entonces a ser recomendable, pero los especialistas no lo comparten, pues consideran que debería ser obligatoria siempre en los centros de salud y en hospitales. "Es una pena esta batalla vergonzosa entre el gobierno central y algunas comunidades porque da una sensación de que todo vale en política con tal de hacer campaña. Los enfermos, los infectados, los contagios y las muertes están ahí. Da pena y debería evitarse para remar todos en una misma dirección", apunta José Antonio López. Para él la obligatoriedad llega tarde y cree que "no debería decaer". "Si deja de ser obligatoria habría que hacer mucha pedagogía para insistir en nuestra responsabilidad de ponernos una mascarilla en los hospitales. Como ciudadano y como virólogo siempre que voy a un hospital lo hago con una mascarilla desde que empezó la pandemia y lo seguiré haciendo", insiste. Y va más allá, pues cree que la mascarilla debería utilizarse no solo en centros de salud si no en espacios cerrados con ventilación y en aglomeraciones.

La misma opinión comparte el especialista en Medicina Interna, Carlos Martín: "La mascarilla en los centros de salud y en hospitales es de sentido común. No entiendo esta polémica entre comunidades autónomas; es que si vas a urgencias por una torcedura de un tobillo y no te pones la mascarilla vas a salir con la torcedura del tobillo y con una gripe".

La vacunación por las tardes continúa toda esta semana

La campaña extraordinaria de vacunación contra la gripe y el covid para intentar frenar los contagios continuará hasta este próximo viernes. Se puede acudir a los centros de salud habilitados por las tardes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y sin necesidad de solicitar cita previa. Estos espacios son: el centro de salud de Zafra; el de Cerro del Viento, situado en la barriada de Valdepasillas, en Badajoz; el de Montijo y el Urbano III ‘Obispo Paulo’ de Mérida. También el San José de Almendralejo; el de Don Benito; el de Villanueva Sur; el de Navalmoral de la Mata y el de La Data, en Plasencia. A_estos se suman el Hospital Ciudad de Coria (por el Hospital de Día) y el centro de salud Zona Centro en Cáceres, ubicado en el antiguo Hospital Virgen de la Montaña.

Esta campaña extraordinaria comenzó este pasado jueves y fue todo un éxito, con colas en la mayoría de los espacios dedicados a esta vacunación. Según los datos aportados por la Consejería de Salud, solo el primer día se consiguió inocular 1.500 vacunas (876 frente a la gripe y 673 para proteger del covid). El SES anima a los colectivos considerados población diana que aún no hayan acudido a los centros habilitados de vacunación, a que lo hagan, para prevenir y frenar los contagios de estos virus respiratorios.