Mario Alcalde es el primer torero LGTBI y se define "pansexual". O dicho de otra forma, el diestro nacido en Alameda de Osuna (Madrid) ha sido el primero en salir del armario en una entrevista concedida al periódico El Mundo y ha asegurado que quiere organizar una peña taurina en el madrileño barrio de Chueca. Es más, tal y como narra en la entrevista, cuando un novillo lo cogió en la temporada pasada en la plaza de toros de Las Ventas y tuvo que ser ingresado en un hospital con la fractura de la clavícula y la luxación del hombro derecho, el médico que entró a la habitación en la que se recuperaba lo descubrió arropado con una bandera arcoíris del colectivo LGTBI que llevaba un lema escrito: Peña Taurina LGTBI Mario Alcalde.

"Me gusta andar solo por Madrid y conocer gente en Malasaña o Chueca. La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente. 'Soy matador de toros', les digo y cambian su opinión. Quiero organizar una peña taurina en un bar de Chueca", ha manifestado en la entrevista a El Mundo.

Su trayectoria

Mario tiene 31 años, vive con sus padres en el barrio, suele ir acompañado de Leo, el perro lobo que adoptó, fuma cigarrillos de liar, para torear usa una coleta propia y trabaja en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la carga y descarga de maletas. En sus ratos libres también trabaja en el pub Motocine, el bar que regenta su padre. Su madre, tal y como él cuenta, tenía una pollería.

Fue aficionado a los toros desde pequeño a causa de la afición de su padre y, a partir de ahí, se apuntó a la escuela taurina "Marcial Lalanda" de Madrid. Su primera actuación en público tuvo lugar el 16 de septiembre de 2006 y se enfundó un terno seda y oro el 27 de agosto de 2008 en Alcocén (Guadalajara), junto a Álvaro Montalvo y Juan Duque, con novillos de Martín Figueros.

Dos cornadas graves

"La afición me viene por mi padre. Todo empezó en las capeas, en los encierros. Primero, recorté a un toro. Después tuve ganas de quedarme quieto. Soy un chaval de barrio al que le hace feliz torear. Sé que existen más cosas en la vida. Trato de no amargarme", ha asegurado en El Mundo.

En 2012 tuvo uno de sus peores momentos con dos cornadas, una en cada muslo, de pronóstico grave en la plaza de toros de Las Ventas: "Una en la cara interna del tercio superior del muslo derecho con trayectoria ascendente de 15 centímetros que causa destrozos en los músculos abductores. La otra en la cara posterior del tercio inferior de la pierna izquierda, con trayectoria ascendente también de 15 centímetros que causa sección longitudinal del tendón de Aquiles desde su tercio medio hasta su inserción en calcáneo. Además de contusiones y erosiones múltiples. Pronóstico grave", rezó el parte médico.

Este año tomó la alternativa en la plaza de toros de Roa de Duero (Castilla y León) con Morenito de Aranda de padrino y el torero mexicano Joselito Adame de testigo frente a toros de Antonio Bañuelos y cortó una oreja.

Su próximo objetivo es buscar una oportunidad en la Copa Chenel, el circuito de festejos organizado por la Comunidad de Madrid junto a la Fundación Toro de Lidia.

¿Qué es ser pansexual?

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", ha declarado a El Mundo. A diferencia de la bisexualidad, que se refiere a la atracción por dos géneros, la pansexualidad se define como la atracción por todas las personas, sin importar su género, identidad de género o expresión de género